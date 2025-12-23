Stenungsunds kommun söker husvärd för särskilt boende
2025-12-23
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Tjänsten är knuten till våra tre boenden: Tallåsen, Pressaregården och Lövberga, som är vårt nya boende. Du kommer att arbeta på samtliga boenden, vilket innebär att resor mellan boendena ingår i tjänsten.
Befattningen som husvärd är en ny befattning inom vår verksamhet. Du kommer att ha en viktig roll i att etablera arbetssätt och bidra till utvecklingen.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Vi söker nu en husvärd som vill ansvarar för att våra boenden är välskötta och fungerar som en trygg plats för de äldre. Som husvärd är du en central del i verksamheten, du ser till att lokaler, utrustning och service alltid håller hög kvalitet. Du arbetar nära personal och boende för att skapa en hemtrevlig atmosfär.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
* Post- och pakethantering - ta emot, distribuera och hantera leveranser.
* Samordningsroll kring inventarier och möbler - beställningar, montering, återbruk och intern flytt.
* Nycklar och låssystem - programmering av hotellås, medicinskåp och taggar.
* Teknisk support - enklare felsökning, logghantering och installation/hantering av AV-utrustning.
* Underhåll och praktiska uppdrag - inventering/införskaffning, byte av lampor, uppsättning av gardiner, möblering inför evenemang och flytt av sängar samt kontroll av el-funktion vid fel.
* Administrativt - arbeta i kommunens e-tjänster och verksamhetssystem för att hantera beställningar, dokumentation och uppföljning.
* Samarbete med servicefirmor och entreprenörer vid behov.
* Brandskyddskontroller (SBA) och andra återkommande tillsyner.
* Utveckla goda relationer med leverantörer och kontaktpersoner.Kvalifikationer
För dig är det självklart att ge god service, är initiativtagande, självgående och tar eget ansvar. Du har god förmåga att anpassa dig till nya förutsättningar och kunna se helheten och planera det dagliga arbetet.
Vi ser att du som söker:
* Har treårig avslutad gymnasieutbildning med inriktning mot fastighetsskötsel eller bygg/anläggning eller utbildning som arbetsgivare bedömer som likvärdigt.
* Har minst två års dokumenterad arbetserfarenhet av praktiskt och tekniskt arbete inom fastighetsskötsel eller av liknande tjänster.
* Har god datorvana och kännedom om kommunens e-tjänster och verksamhetssystem.
* Är självgående, tar initiativ och har lätt för att planera och prioritera.
* Är serviceinriktad, lyhörd och har ett tryggt och professionellt bemötande.
* B körkort är ett krav, då arbetet innebär förflyttning mellan våra tre äldreboenden.
* Rollen kräver att du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik.
Meriterande:
* Eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning.
* Erfarenhet av hantverksyrken liksom praktiska kunskaper om allmän fastighetsskötsel.
* Erfarenhet av brandlarm, passagesystem och IT-kunskaper för enklare installationer.
Du utrycker dig väl i svenska i tal och skrift.
Detta är en ny befattning, vilket innebär att andra arbetsuppgifter kan förekomma, du får möjlighet att påverka och utveckla rollen tillsammans med oss.
Arbetstiden är förlagt mån-fre, dagtid.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer och urval sker löpande, så vänta in men din ansökan!
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
