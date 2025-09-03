Stenungsunds kommun söker enhetschef till Barn- och Elevhälsa
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med
tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.
Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en enhetschef för barn- och elevhälsa som tillsammans med rektorer i ett av våra grundskoleområden samt i förskolan leder barn- och elevhälsoarbetet utifrån gällande styrdokument.
Som enhetschef för barn- och elevhälsa ingår du i ledningsgruppen Centrala Barn- och Elevhälsan och din närmaste chef är funktionschef för Centrala Barn- och Elevhälsan, sektor utbildning. Din roll är att tillsammans med de tre andra enhetscheferna för barn- och elevhälsan i nära samarbete med rektorerna i respektive ledningsgrupp driva barn- och elevhälsoarbetet.
Du kommer att vara chef för en tvärprofessionell grupp medarbetare.
Du är arbetsgivarrepresentant med ekonomi-, personal- och verksamhetsansvar.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning som är relevant för uppdraget. Genom utbildning och erfarenhet har du en pedagogisk insikt och en god kunskap om barn- och elevhälsans uppdrag i förskolan och grundskolan. Du har en dokumenterad kunskap, och är väl förtrogen med, för skolverksamheterna samt barn- och elevhälsan aktuella styrdokument såsom lagar, förordningar, läroplaner och föreskrifter.
Uppdraget innebär att leda elevhälsans medarbetare i uppdraget att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande och att stödja barns och elevers utveckling mot utbildningens mål.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha erfarenhet av att leda barn- och elevhälsoarbete samtidigt som du har en god erfarenhet av att leda systematiskt kvalitetsarbete och av ett aktivt medledarskap som sätter barn och elever i centrum.
Som person har du ett professionellt förhållningssätt och god självkännedom som gör att du leder med både tydlighet och omtanke. Du är självständig och initiativtagande samtidigt som du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer. Du arbetar målinriktat och är lojal mot verksamhetens uppdrag men är även kreativ och lösnings orienterad i utmanande situationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
