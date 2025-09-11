Stentekniker inom maskinläggning och stenarbete
2025-09-11
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
, Hallsberg
, Karlstad
, Kumla
, Örebro
Nu söker vi medarbetare som vill jobba med stenläggning och ser en framtid hos oss, som ett ledande och modernt stenläggningsföretag. Vi vill gärna att du:
Vill utvecklas och på sikt kan tänka dig att ta ansvar i arbetsledning
Är motiverad och trivs med både enklare och mer utmanande arbetsmoment
Är flexibel och kan arbeta på olika platser runt om i Sverige
Känner dig trygg i att samarbeta med olika människor och miljöer
Trivs med arbete utomhus
Hos oss kommer du att jobba med stenarbeten i varierande storlek och material. Du behöver inte kunna allt från början, det viktiga är att du vill lära dig och utvecklas över tid. Eftersom vi jobbar över hela Sverige, är B-körkort ett krav.
Mer om din arbetsplats och Astrimant som arbetsgivare
Idag är vi ett 40-tal medarbetare. Hos oss delar du arbetet både med de som är i början av sitt arbetsliv, medan andra har många år bakom sig. Att samarbeta är en viktig del av jobbet, och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi vet att ett arbetsliv är långt, och därför arbetar vi med verktyg och metoder som gör jobbet skonsammare. Så att du mår bra både på och utanför jobbet.
På Astrimant värdesätter vi en öppen dialog och vill alltid att du ska kunna prata med oss. En del av jobbet är att hålla kontakten med din projektledare, och vi använder Byggdagboken för att följa upp arbetsveckan på ett enkelt sätt.
Välkommen till Astrimant, med hela Sverige som arbetsplats!
Bra att veta
Din anställning kommer att vara knuten till Kil och vårt affärsområde maskinläggning. Vi arbetar med projekt i hela landet och vill gärna ha medarbetare på flera platser. Därför riktar vi oss nu till Skaraborg där vi redan har kollegor.
Vi vill gärna att du skickar med ditt CV och ett personligt brev. Vi kan komma att be om kompletterande uppgifter eller referenser, och vi går igenom ansökningarna löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: emma.arvidsson@astrimant.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrimant AB
(org.nr 559244-7113), https://astrimant.se/jobba-hos-oss/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanterar din ansökan
Emma Arvidsson emma.arvidsson@astrimant.se 073 096 88 46 Jobbnummer
9503628