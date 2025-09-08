Stenhammarskolan söker behörig lärare i tyska 50%
Flens Kommun / Grundskollärarjobb / Flen Visa alla grundskollärarjobb i Flen
2025-09-08
, Katrineholm
, Eskilstuna
, Gnesta
, Vingåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flens Kommun i Flen
Lärare i tyska till Stenhammarskolan i Flen
Årskurs 6-9 | Tillsvidareanställning | 50%
Har du en passion för det tyska språket och vill inspirera unga att upptäcka nya kulturer och kommunikationsvägar? Nu söker vi dig som är behörig legitimerad lärare i tyska och vill bli en del av vårt engagerade lärarlag!
Om skolan
Stenhammarskolan är en F-9-skola med cirka 700 elever, belägen mitt i centrala Flen. Vi är en mångkulturell skola där alla elevers bakgrund och erfarenheter tas tillvara. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö - varje dag.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare i tyska för undervisning i årskurserna 6-9. I tjänsten kan även mentorskap ingå, beroende på tjänstens utformning. Du kommer att samarbeta med kollegor inom ämneslag på skolan.
Vi söker dig som
• Är behörig lärare i tyska
• Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet
• Skapar goda relationer med elever och kollegor
• Bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsklimat
• Trivs med att arbeta i en mångkulturell miljö
Vi erbjuder dig
• En varm, engagerad och utvecklingsinriktad arbetsplats
• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen i språk
• Kollegialt samarbete och god stöttning från skolledningen
• Fortbildning och utrymme för pedagogisk utveckling
Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Flens kommun
(org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/ Arbetsplats
Flens Kommun Jobbnummer
9497356