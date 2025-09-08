Stenhammarskolan söker behörig lärare i tyska 50%

Flens Kommun
2025-09-08


Lärare i tyska till Stenhammarskolan i Flen
Årskurs 6-9 | Tillsvidareanställning | 50%

Har du en passion för det tyska språket och vill inspirera unga att upptäcka nya kulturer och kommunikationsvägar? Nu söker vi dig som är behörig legitimerad lärare i tyska och vill bli en del av vårt engagerade lärarlag!

Om skolan
Stenhammarskolan är en F-9-skola med cirka 700 elever, belägen mitt i centrala Flen. Vi är en mångkulturell skola där alla elevers bakgrund och erfarenheter tas tillvara. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, kreativ och stimulerande lärmiljö - varje dag.

Publiceringsdatum
2025-09-08

Om tjänsten
Vi söker en legitimerad lärare i tyska för undervisning i årskurserna 6-9. I tjänsten kan även mentorskap ingå, beroende på tjänstens utformning. Du kommer att samarbeta med kollegor inom ämneslag på skolan.

Vi söker dig som

• Är behörig lärare i tyska

• Har ett tydligt pedagogiskt ledarskap i klassrummet

• Skapar goda relationer med elever och kollegor

• Bidrar till ett positivt och inkluderande arbetsklimat

• Trivs med att arbeta i en mångkulturell miljö

Vi erbjuder dig

• En varm, engagerad och utvecklingsinriktad arbetsplats

• Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen i språk

• Kollegialt samarbete och god stöttning från skolledningen

• Fortbildning och utrymme för pedagogisk utveckling

Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan!

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Flens kommun (org.nr 212000-0332), https://www.flen.se/sv/Om-Flens-kommun/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb1/

Arbetsplats
Flens Kommun

Jobbnummer
9497356

