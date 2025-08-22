Stena Recycling söker en KMA-Koordinator - till produktion Farligt Avfall
Att jobba på Stena Recycling innebär att du är med och skapar en mer hållbar framtid, i en bransch som behövs mer än någonsin.
OM TJÄNSTEN
Med ett ständigt säkerhetsfokus och omtanke i allt vi gör hjälper vi till att driva den cirkulära omställningen framåt. Varje medarbetare utgör en viktig del i det arbetet. Våra kärnvärden är enkelt, tryggt och utvecklande. I en föränderlig värld säkerställer vi att vi är i framkant genom att kontinuerligt utvecklas, både när det gäller kompetens och vårt sätt att leda verksamheten. På våra produktionsanläggningar för farligt avfall i Göteborg och i Halmstad arbetar vi primärt med vatten- och oljebehandling samt tar emot och hanterar farligt avfall produkter från externa och interna kunder. Vi har också två mindre omlastningsfilialer i Kalmar och Köping. Nu söker vi dig som vill utveckla och driva förbättringsarbete inom områdena Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö på våra anläggningar, med fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
Som KMA-koordinator ansvarar du för att leda, planera och organisera det lokala arbetet inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö på våra fyra anläggningar för farligt avfall. Rollen har ett tydligt fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och säkerhetsfrågor, där du blir en nyckelperson i att driva förbättringar och säkerställa efterlevnad av lagkrav - särskilt kopplat till Seveso-direktivet.
Placeringsort är Göteborg (on-site), men resor till främst Halmstad förekommer och vid behov även till Köping och Kalmar. Farligt avfall-produktion består av ca 45 medarbetare och främsta intressenter i denna roll Anläggningschefer och Produktionsarbetare, men du samarbetar även med bolagscentrala specialister inom Miljö & Tillstånd, Arbetsmiljö/säkerhet och HR.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
• Leda och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med anläggningscheferna
• Genomföra riskbedömningar, rotorsaksanalyser och utredningar
• Säkerställa att verksamheten uppfyller krav enligt Seveso-lagstiftningen och andra relevanta regelverk
• Vara kontaktperson gentemot myndigheter i arbetsmiljö- och miljöfrågor
• Bidra i arbetet med miljötillstånd, revisioner, ISO-certifieringar och kundaudits
• Utbilda och stötta kollegor i KMA-frågor
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 4 års erfarenhet av liknande roll, gärna inom tung industri, avfall, transport eller processindustri
• Har högskoleutbildning inom arbetsmiljö, miljö, kvalitet eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har god förståelse för arbetsmiljölagstiftning
• Har goda kunskaper i Officepaketet
• Har mycket god kommunikativa och skriftliga kunskaper i framförallt svenska men även goda kunskaper inom engelska
• Har B-körkort
Det är meriterande om du har
• Grundläggande kunskap om Seveso-lagstiftning och/eller erfarenhet av att arbeta i Seveso-klassad verksamhet.
Du erbjuds
Hos oss får du en trygg och rolig arbetsplats, full av kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Vi satsar mycket på kompetensutveckling inom områden som är viktiga för att utvecklas, såväl personligt som inom rollen. Eftersom vi är måna om dig, erbjuds du trygga och utvecklande förmåner, såsom kollektivavtal, försäkringar, friskvårdsbidrag, m.m.
Våra anläggningar befinner sig i en förändringsresa då det är dags att titta på befintlig och ny teknik för att utveckla våra vattenrenings- och oljeprocesser samt se över nytt material som kommer in i produktionen - och här kommer du få stora möjligheter till att vara med och påverka.
Vill du vara med och bidra till att skapa en bättre morgondag för kommande generationer? Då ser vi fram emot att höra från dig!
INFORMATION OM FÖRETAGET
