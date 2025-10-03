Statistiksamordnare till HR-avdelningen (vikariat)
2025-10-03
Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen inom hela Sveriges Domstolar, som utgörs av ett 80-tal domstolar, myndigheter och nämnder med omkring 7 000 medarbetare. På Domstolsverket arbetar cirka 400 medarbetare med att utveckla och stödja Sveriges Domstolar och huvudkontoret finns centralt i Jönköping, med lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Vår verksamhet genomsyras av ett tillitsbaserat ledarskap och aktivt medarbetarskap. Vi arbetar för en jämställd arbetsplats och erbjuder intressanta arbetsuppgifter i en trivsam och modern miljö. Vi erbjuder också möjlighet till distansarbete.
Domstolsverket söker dig som vill arbeta med statistik och analys och kan axla rollen som statistiksamordnare hos oss under en föräldraledighet.
HR-avdelningen på Domstolsverket består av 90 personer som arbetar med att skapa förutsättningar för våra 7 500 medarbetare på drygt 80 domstolar runt om i landet. På avdelningen finns sex enheter, arbetsgivarenheten, system- och statistikenheten, förhandlingsenheten, enheten för lärande, löneenheten och förstärkningsstyrkan.
System- och statistikenheten är en av fem enheter på HR-avdelningen. Vår enhet består av fyra produktförvaltare, två statistiksamordnare och en enhetschef. Vi är ett team som gillar att jobba med utveckling och service. Vi är lösningsfokuserade och har löpande dialog med domstolarna. Tillsammans med dem vi är till för jobbar vi med ständiga förbättringar och driver olika mindre och större projekt och involverar kollegor som berörs även på andra avdelningar på Domstolsverket. Vi stöttar varandra i olika frågor och stämmer av med varandra i det dagliga arbetet.
Vill du veta mer om Sveriges Domstolar och Domstolsverket? På sidan "Att jobba i Sveriges Domstolar" kan du läsa och se filmer hur det är att arbeta hos oss.
Vad innebär arbetet?
Som statistiksamordnare på Domstolsverkets HR-avdelning arbetar du med att ta fram verksamhetsunderlag, rapporter och statistik inom HR-området.
I arbetsuppgifterna ingår också att serva allmänheten och media med uppgifter som utgör allmän handling. Andra arbetsuppgifter är kvalitetssäkring, registervård samt support och utbildning för statistikanvändare på domstolarna.
Vi arbetar löpande med utveckling av våra statistikverktyg och arbetssätt. Du blir tillsammans med dina kollegor en viktig spelare för att utveckla vårt arbete med uppföljning, analys och prognos inom HR-området.
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och lösningsorienterad. Du ser helheten i en verksamhet och förstår dess behov. Du driver självständigt ditt arbete framåt, är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar. Att samarbeta, ge god service och bidra till ett gott arbetsklimat är självklart för dig. Du har en god kommunikativ förmåga på svenska både i tal och skrift. Vi sätter stort värde på dina personliga egenskaper.
• Du har utbildning på högskolenivå med inriktning mot analys, statistik eller datavetenskap eller annan relevant eftergymnasial utbildning och dokumenterad erfarenhet som vi bedömer likvärdig och värdefull för arbetet.
• Du har erfarenhet av att arbeta med datasystem, analys och statistik och har intresse och förmåga att arbeta med uppföljning och analys inom HR-området.
• Du har goda kunskaper i Excel.
• Det är ett plus om du har arbetat inom offentlig verksamhet samt har praktisk erfarenhet av arbete med personalstatistik.
För att bli aktuell för anställningen krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Övrig information
Anställningen är ett föräldravikariat till och med 2026-12-31 med eventuell möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Placeringsort är Jönköping. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete upp till två dagar i veckan.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Tester kan komma att tillämpas som en del i rekryteringsprocessen.
Några av våra befattningar kräver säkerhetsprövning innan beslut om anställning fattas. Detta innebär att säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) i förekommande fall kommer att genomföras. Om det är aktuellt för den anställning du sökt så kommer du att få mer information kring det i ett senare skede.
För anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
Vi kommer att arbeta med löpande urval och intervjuer så du är välkommen med din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är 17 oktober.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
