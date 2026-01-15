Statistiker med intresse för statistikproduktion till SCB
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
Sektionen för Producentprisindex ansvarar för att ta fram prisindex i producent-och importled (PPI) och Byggkostnadsindex (BKI). Sektionen publicerar statistiken månadsvis, vilket ställer höga krav på kvalitetssäkring och förmåga att arbeta mot korta deadlines. Statistiken är ett viktigt underlag till Sveriges nationalräkenskaper och rapporteras även till EU:s statistikmyndighet Eurostat.
Arbetsuppgifterna erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, både inom ämnesområdet och inom metodutveckling. Sektionen har också ett nära samarbete med sektionen för Konsumentprisindex (KPI) och tjänsten kan också innebära arbete på sektionen för konsumentpriser.
Vill du...
* medverka i framställningen, presentationen och publiceringen av den månatliga statistiken och där arbeta mot skarpa deadlines
* arbeta med kvalitetssäkring av statistiken i form av granskning, kontroller och dokumentation av arbetsprocesser
* medverka i ämnesnära utvecklingsarbete och samordning av statistikens kvalitet och innehåll, ha kontakter med såväl interna som externa statistikanvändare
* delta i analysarbete och omvärldsbevakning inom området
• då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
* akademisk examen med huvudinriktning statistik
* 60 hp i ämnet statistik
* programmeringskunskaper i eller erfarenhet av ett eller flera programmeringsspråk som till exempel R, SQL, Python eller liknande för statistikändamål
* goda kunskaper i Excel samt övriga delar av Office-paketet
* god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har:
* en masterexamen i statistik
* ämnesmässig kunskap eller erfarenhet inom prisstatistik eller andra områden som bedöms relevant för sektionen
* arbetslivserfarenhet av statistikproduktion
För att det här ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du tycka det är roligt att arbeta med statistikproduktion parallellt med att arbeta med ständiga förbättringar, både vad gäller arbetssätt och statistikens kvalitet. Du har god analytisk förmåga, arbetar strukturerat och följer arbetsrutinbeskrivningar. Du gillar att ta initiativ och att bidra med idéer.
Du förväntas ta ansvar för ditt eget arbete på ett noggrant och kvalitetsmedvetet sätt, samt ha en god samarbetsförmåga eftersom arbetet ställer höga krav på samverkan både internt och externt. Vår omgivning förändras och vi behöver förändras med den. Därför behöver du även vara flexibel för att snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar. Självklart är du också intresserad av samhällsekonomiska frågor.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Den här tjänsten finns på sektionen för Producentprisindex i Solna. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdes datum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Enligt avtal.
