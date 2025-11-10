Stationsvärd på pendeln - ett flexibelt studentjobb med fokus på kundmöten
2025-11-10
Studerar du och vill ha ett meningsfullt extrajobb där du får möta människor varje dag? Som Stationsvärd på pendeltågen är du en viktig del av våra resenärers upplevelse. Du är ansiktet utåt och bidrar till att skapa trygghet, tydlighet och ett vänligt bemötande på stationen.
Din kommande roll
I rollen som Stationsvärd arbetar du nära våra resenärer och hjälper dem med allt från biljettköp till reseinformation. Du bemannar servicediskar, finns till hands vid spärrar och plattformar, och är en synlig och tillgänglig resurs för våra kunder. Du är med och skapar en positiv atmosfär och ser till att varje resenär känner sig välkommen.
Dina arbetsuppgifter inkluderar att:
Möta resenärer med ett professionellt och vänligt bemötande
Hjälpa kunder med biljettköp och reseinformation
Bemanna servicediskar och vara synlig ute på stationen
Hantera kundfrågor och ge stöd vid trafikstörningar
Arbeta proaktivt för att skapa en trygg och säker miljö
Vi söker medarbetare som har möjlighet att utgå från södra sidan av pendeltågsnätet. Detta betyder att du kommer arbeta på samtliga stationer från centrala Stockholm ner mot Gnesta och Nynäshamn.
För att kunna starta din anställning som Stationsvärd behöver du genomgå och bli godkänd på grundutbildning för Stationsvärd. Du kommer starta din anställning i samband med utbildningsstart som ligger antingen i början av februari eller början av mars.
Förväntningar på den vi söker
Tjänsten är en timanställning med varierande arbetstider - morgon, kväll, natt och helg. Vissa arbetspass kan börja så tidigt som klockan 04, ibland på stationer som ligger långt från din bostad och där kollektivtrafiken inte börjat gå ännu. Därför är det viktigt att du har möjlighet att ta dig till och från jobbet på egen hand, även när kollektivtrafiken är begränsad. Innan du söker tjänsten behöver du säkerställa att detta fungerar för dig i praktiken. Med fördel har du körkort och tillgång till bil.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara inskriven som student på universitet, folkhögskola eller annan vuxenutbildning och behöver varje termin inkomma med intyg på att du studerar för att anställningen ska fortlöpa. Vi förväntar oss att du har möjlighet att arbeta i genomsnitt minst 4 pass per månad. Under sommaren (juni till augusti) behöver du kunna arbeta minst 50 procent.
Vem är du?
Du tycker om att möta människor och har en naturlig känsla för service. Du är lugn, trygg och lösningsfokuserad även när tempot är högt. Du har lätt för att kommunicera och är lyhörd för kundens behov. Att överträffa förväntningar är något som motiverar dig.
Eftersom arbetet sker på dygnets alla timmar behöver du kunna ta dig till och från stationen på egen hand, även under obekväma tider.
Du är inskriven som student
Godkända gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av kundservice eller skiftarbete
B-körkort och tillgång till bil
Ansökan och information
Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. I processen kommer vi genomföra en bakgrundskontroll.
Vi är en drog-och alkoholfri arbetsplats där det förekommer slumpmässiga kontroller.
Vad är SJ Stockholmståg AB?
SJ Stockholmståg (SJP) är ett dotterbolag till SJ AB och har sedan den 3 mars 2024 ett totalansvar för pendeltågen; trafik, underhåll och service. Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder för många boende i Stockholmsregionen. En vanlig tisdag reser över 340 000 personer med pendeltågen i Stockholm och när staden växer är det vårt ansvar att erbjuda möjligheten att resa på ett hållbart sätt.
Vi som arbetar på pendeln ska vara uppmärksamma, pålitliga och engagerade. Det är ett löfte vi har till våra resenärer och till varandra. Löftet ska genomsyra allt vi gör, stora som små handlingar och hjälpa oss bygga en starkare, mer sammansvetsad organisation.
