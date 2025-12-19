Stationsprojektledare tidig fas till Sundbyberg, Västerås eller Luleå
Vill du få möjligheten att leda några av Sveriges mest kritiska infrastrukturprojekt? Motiveras du av att leda team, skapa struktur och driva projekt till framgång? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
I rollen som projektledare kommer du att ansvara för att leda anläggningsprojekt för stationer inom transmissionsnätet. Projekten har en budget inom ett stort spann som kan variera mellan ca 10 MSEK-600 MSEK och du kommer att leda projektgrupper på 10-40 personer. Du företräder Svenska kraftnät som beställare vilket innebär att du ansvarar för projektets tid, kostnad och resultat.
I denna annons söker vi projektledare i Tidig fas.
I rollen som projektledare i Tidig fas kommer du att projektleda förstudier för stationsprojekt. Du kommer att leda och utföra förstudier av olika storlek med hjälp av ditt team om ca 10-15 personer med specialistkompetenser. Tillsammans levererar ni ett resultat som ligger till grund för investeringsbeslut och beställning av efterföljande projektgenomförande. Du ansvarar tillsammans med ditt team bland annat för:
• Stationsutformning och placering av stationer.
• Riskanalys för projektgenomförandet, arbetsmiljö och miljöpåverkan.
• Underlag för investeringsbeslut samt tidplan och kalkyl för genomförandefasen.
• Genomföra och driva dialog med intressenter och upprättande av avtal.
• Leda möten med interna och externa parter.
I tjänsten som projektledare har du en arbetsmiljö- och elsäkerhetsdelegering.
Vi är en organisation under förändring vilket innebär att du har stor möjlighet att vara med och påverka ditt arbete och nya arbetssätt och i rollen kommer du få arbeta tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor i spännande och samhällsviktiga anläggningsprojekt.
Du kommer att tillhöra avdelningen Stationsprojekt och bli placerad på en av enheterna inom avdelningen. Avdelningens uppdrag är att driva anläggningsprojekt från förstudie till färdig anläggning. Vi sätter högt fokus på att arbetet drivs med hög personsäkerhet, kvalitet, effektivitet och låg miljöpåverkan. Idag arbetar ca 80 projektledare på avdelningen och här finns goda möjligheter att påverka och göra skillnad, både i projekten och i den löpande verksamheten.
Om dig
Skallkrav
För att trivas i rollen som projektledare behöver du lägga vikt på att nå resultat och känna dig trygg i dig själv och din kompetens. Vi vill att du har förmågan att hantera stressiga situationer på ett konstruktivt sätt och kan stötta dina projektgrupper genom ett coachande förhållningssätt. Vidare har du ett stort fokus på att skapa och bibehålla goda samarbeten med såväl interna som externa kollegor.
Vi söker dig som har:
• Civil- eller högskoleingenjör eller motsvarande erfarenhet förvärvad på annat sätt.
• Minst 3 års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med förstudier/analys/planering/projektering/utredning av elnät eller annan erfarenhet som vi bedömer är likvärdig.
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
• B-körkort.
Meriterade krav
• Erfarenhet av projekteringar av stationer på regionnät och/eller transmissionsnät.
• Elkraftsbakgrund.
Bra att veta
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Sundbyberg, Västerås eller Luleå.
• Sista ansökningsdag 2026-01-15. För att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss av urvalsfrågor. Vi använder således inte personligt brev i urvalsarbetet.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 %
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Rekryterande chefer är Stefan Ericsson, 010-475 86 94 och Mattias Fyhrman 010-475 8697.
• Ansvarig rekryterare: Anna Charles 010-489 2328.
• Fackliga representanter: Annika Ingeborn, SACO, tel. 010 475 87 72 och Erica Midfjäll, ST, tel. nr. 010-475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
