Starta redovisningsbyrå med Checkat - vi söker partner i Göteborg
2025-09-26
Starta byrå tillsammans med Checkat - vi söker partner i Göteborg.
Vill du ta nästa steg i din karriär som redovisningskonsult och bygga något eget, men med trygghet och stöd från en etablerad aktör?
Checkat befinner sig i en spännande tillväxtfas och söker nu en driven person som vill öppna redovisningsbyrå tillsammans med oss.Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Checkat är en modern, digital redovisningsbyrå som kombinerar teknikens möjligheter med personlig service. Vår vision är att skapa branschens mest trygga och effektiva plattform för både kunder och redovisningskonsulter.
Som partner hos oss får du
Möjlighet att driva din egen byrå med stöd av ett etablerat varumärke
Tillgång till en fullserviceplattform med digital infrastruktur, automatiserade flöden och färdiga rutiner
Centrala funktioner som lönehantering, avtal, marknadsföring och affärsstöd
Ett nätverk av kollegor att utbyta erfarenheter och växa tillsammans med
Möjlighet till delägarskap och att bygga upp en långsiktig, hållbar verksamhet
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet inom redovisning, bokslut och kundkontakt
Vill ta steget mot att driva egen byrå men med stöd i uppstarten
Är entreprenöriell, lösningsorienterad och brinner för att skapa kundnytta
Ser värdet i långsiktighet, kvalitet och professionella relationer
Nästa steg
Är du redo att bygga något eget tillsammans med oss i Göteborg?
Vi berättar gärna mer om partnerskapet och möjligheterna.
