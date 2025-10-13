Starta eller väx din säljkarriär- redo för nya utmaningar?
Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gigstep AB i Malmö
, Lomma
, Lund
, Landskrona
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill bygga affärer, skapa resultat och utvecklas inom försäljning. Rollen passar dig som kanske läst Account Manager, haft LIA/praktik eller jobbat extra med försäljning vid sidan av studier.
Du kommer att:
• Driva egna affärer och skapa nya kundkontakter
• Utveckla befintliga kunder och hitta nya möjligheter
• Jobba självständigt men alltid med stöd från ett erfaret team
Vi söker dig som är driven, social och tar egna initiativ, med vilja att lära och växa inom försäljning. Fast lön + provision väntar.
Redo att ta nästa steg? Ansök idag - vi intervjuar löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9554723