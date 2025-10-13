Starta eller väx din säljkarriär- redo för nya utmaningar?

Gigstep AB / Säljarjobb / Malmö
2025-10-13


Vi söker dig som vill bygga affärer, skapa resultat och utvecklas inom försäljning. Rollen passar dig som kanske läst Account Manager, haft LIA/praktik eller jobbat extra med försäljning vid sidan av studier.
Du kommer att:

• Driva egna affärer och skapa nya kundkontakter

• Utveckla befintliga kunder och hitta nya möjligheter

• Jobba självständigt men alltid med stöd från ett erfaret team


Vi söker dig som är driven, social och tar egna initiativ, med vilja att lära och växa inom försäljning. Fast lön + provision väntar.
Redo att ta nästa steg? Ansök idag - vi intervjuar löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9554723

