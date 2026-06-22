Starta din säljkarriär med Exaltera Marketing i Arboga
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Arboga Visa alla säljarjobb i Arboga
2026-06-22
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Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och ha möjlighet att tjäna riktigt bra pengar? Då kan det här vara möjligheten för dig.
Exaltera Marketing söker nu nya säljare till vårt team med utgångspunkt i Arboga. Vi söker personer med driv, energi och en vilja att lära sig – oavsett om du har tidigare säljerfarenhet eller inte.
Om rollen
Som säljare hos oss arbetar du med att representera välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder direkt på event, marknader, festivaler och andra publika platser där du får möjligheten att skapa relationer och hjälpa människor att hitta smartare lösningar för sin vardag.
Arbetet är socialt, varierande och passar dig som gillar att ta initiativ och arbeta mot tydliga mål.
Vi erbjuder
Garantilön kombinerat med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Professionell introduktion och utbildning
Löpande coachning och utveckling
Möjlighet att avancera inom företaget
Ett engagerat team med stark sammanhållning
Motiverande tävlingar och bonusar
Vi gillar att fira framgångar. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där du kan vinna:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra attraktiva priser
Hos oss får du arbeta i en miljö där prestation uppskattas och där vi hjälper varandra att lyckas.
Vem söker vi?
Du behöver inte vara expert på försäljning för att lyckas hos oss. Det viktigaste är att du:
Är social och trivs med kundkontakt
Har en positiv inställning
Gillar att arbeta mot mål
Är driven och vill utvecklas
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Vi utbildar dig från grunden och ger dig verktygen för att lyckas i rollen.
Ansök redan idag
Vill du vara en del av ett företag där utveckling, gemenskap och möjligheter står i fokus?
Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing – med utgångspunkt i Arboga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: arboga@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
732 32 ARBOGA Jobbnummer
9973837