Starta din sälj karriär som mötesbokare på StjärnaFyrkant Malmö
2025-11-09
Är du en driven och entusiastisk individ som trivs i en miljö där du kan påverka tillväxten genom att boka kvalitetsmöten för våra framgångsrika säljare? Då är det dig vi letar efter!
Om StjärnaFyrkant: StjärnaFyrkant är en rikstäckande kedja som finns på 24 orter och är en av Sveriges främsta återförsäljare inom telefoni och kommunikationslösningar för företag. Vi strävar efter att erbjuda en enkel och smidig lösning för våra kunder, vilket gör att de kan fokusera helt på sin kärnverksamhet. Vårt team är dedikerat till att skapa långsiktiga relationer och leverera service av högsta klass.
Om rollen: Som Mötesbokare hos StjärnaFyrkant kommer du att spela en central roll i att säkra kvalitetsmöten för vårt säljteam. Du kommer att vara ansvarig för att proaktivt identifiera och kontakta potentiella kunder för att boka in möten som möter deras behov och förväntningar.
Dina ansvarsområden inkluderar:
Proaktivt identifiera och kvalificera potentiella kunder.
Skapa förtroendefulla relationer genom att förstå deras behov och önskemål.
Boka kvalitetsmöten åt våra säljare, antingen via telefon, teamsmöten eller personliga möten.
Samarbeta nära vårt säljteam för att säkerställa att bokade möten leder till resultat.
Uppdatera och underhålla vår kunddatabas med relevant information.
Vi letar efter dig som:
Har tidigare erfarenhet inom försäljning eller kundservice.
Besitter utmärkta kommunikationsfärdigheter och förmåga att skapa förtroendefulla relationer.
Är självgående och kan ta egna initiativ.
Är målinriktad och trivs med att arbeta mot uppsatta mål.
Vi erbjuder:
Fast månadslön och bonusprogram som belönar din prestation.
Personlig utveckling genom individuella utbildningsplaner.
Möjligheter till interna befordringar och arbete med nya produkter och tjänster.
En trygg arbetsmiljö där du kan trivas och utvecklas.
Ett positivt och dynamiskt arbetslag med drivna kollegor.
Kontinuerlig utbildning och coachning för att ständigt utvecklas som säljare.
Ansökan: Om du är en driven och resultatinriktad person som vill vara en del av vårt framgångsrika team, skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Our Stars AB
(org.nr 559155-0289), https://stjarnafyrkant.se/stjarnafyrkant-malmo/ Arbetsplats
StjärnaFyrkant Malmö Kontakt
Filip Morfiadakis filip@neway.se 0707579110 Jobbnummer
9595544