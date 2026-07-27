Starta din nya karriär inom industrin - Part Group söker medarbetare
Nordisk Kompetens AB / Montörsjobb / Luleå Visa alla montörsjobb i Luleå
2026-07-27
, Boden
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, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordisk Kompetens AB i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vill du ha ett praktiskt jobb med goda framtidsutsikter? Ta steget mot en ny karriär inom modern tillverkningsindustri.
Part Construction är en ledande aktör inom prefabricerade badrumslösningar och har utvecklat smarta, hållbara produkter i över 30 år. Våra badrum används över hela Norden – kända för kvalitet, modern teknik och genomtänkt design.
Har du erfarenhet av bygg, snickeri, industriarbete eller är du utbildad elektriker, svetsare eller maskinoperatör?
Vi söker dig som är praktiskt lagd, klarar fysiskt krävande arbetsuppgifter och trivs med ett högt och jämnt arbetstempo.
För att arbeta i produktionen behöver du ha tillräckliga kunskaper i svenska eller engelska för att kunna kommunicera med kollegor samt läsa och förstå arbetsinstruktioner och säkerhetsinformation.
Du som har erfarenhet från byggnation, industriell produktion, snickeri, hantverksyrken eller liknande områden är intressant för oss när vi nu bygger vidare vår organisation. Värdefulla kunskaper hos oss är också VVS, el, svetsning eller plattsättning.
Om detta stämmer in på dig är du välkommen att ansöka om anställning på Part i Kalix eller Isolamin i Överkalix.
Har du frågor om utbildningen eller anställning hos Part Group?
Kontakta oss:
Maria Jonsson, projektansvarig: maria.jonsson@nordiskkompetens.se
Andrea Strömberg, rekryteringskonsult: andrea.stromberg@nordiskkompetens.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk kompetens AB
(org.nr 556987-0750) Arbetsplats
Nordisk Kompetens Akademin - Utbildning för jobb! Kontakt
Projektansvarig
Maria Jonsson maria.jonsson@nordiskkompetens.se Jobbnummer
10012595