Starta din karriär som veterinärkonsult med ett sommaruppdrag
Starta din nya karriär som konsult hos Vetgig - Vi söker dig för sommaruppdrag!
Är du legitimerad veterinär och vill du ha ett friare och mindre stressigt yrkesliv? På Vetgig erbjuder vi möjligheten att börja din resa som konsult med ett sommaruppdrag och samtidigt få mer flexibilitet och trygghet i din arbetsvardag.
Vi är Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag inom djursjukvården, och vi har landets största utbud av uppdrag. Hos oss får du arbeta på branschens bästa arbetsplats, med en trygg arbetsmiljö, stabila anställningar och generösa villkor.
Spontanansökan för sommaruppdrag i hela Sverige
Vi har många nya uppdrag som startar nu under senvåren och sommaren och kan erbjuda uppdrag i hela landet.
Vi söker dig som minst har några års erfarenhet av att jobba som legitimerad veterinär. Vi har uppdrag på sjukhus och kliniker som har behov av olika kompetenser såsom t.ex. mjukdelskirurgi, ultraljud buk, poliklinik, akutvård och tand. Notera dina kompetenser i din ansökan så att vi kan hitta rätt uppdrag till dig.
Du väljer själv hur mycket du vill arbeta och vilka uppdrag du tackar ja till.
Så fungerar det att jobba hos Vetgig:
Mer frihet och trygghet
Som veterinär eller djursjukskötare hos oss får du tillgång till Sveriges största utbud av uppdrag. Du kan arbeta på ett eller flera uppdrag samtidigt och vi planerar alltid ditt nästa uppdrag i god tid. Du får friheten att välja om du vill vara anställd av oss eller arbeta via eget företag.
Bättre betalt och generösa förmåner
När du jobbar hos oss får du testa på fler arbetsplatser samtidigt som du tjänar mer jämfört med när du är anställd direkt på en klinik eller ett djursjukhus.. Dessutom får du ett generöst friskvårdsbidrag, tjänstepension och möjlighet att arbeta mindre för mer tid till familj och fritid.
Vi finns där för dig
Det börjar med ett samtal med din kontaktperson på Vetgig, där vi lyssnar på dina önskemål och behov. När vi hittar ett matchande uppdrag för dig, får du träffa och besöka kliniken eller djursjukhuset innan du bestämmer dig. Vi stöttar dig genom hela din tid hos oss.
Hos oss är du tryggare
Som anställd får du samma förmåner och försäkringar som ingår i ett kollektivavtal. Du kan jobba på en eller flera kliniker samtidigt och vi planerar ditt nästa uppdrag i god tid, så du alltid känner dig trygg.
Se vår intervju med Kristin som sedan ett par år tillbaka jobbat som leg djursjukskötare hos oss på Vetgig https://www.vetgig.se/kunskap/traffa-kristin-hagglund
Vetgig är skapat av veterinärer, för djursjukvården. Välkommen med din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vetgig är skapat av veterinärer för djursjukvården
Vi erbjuder dig som jobbar som veterinär eller legitimerad djursjukskötare ett friare yrkesliv med mindre stress. Vi ska alltid vara branschens bästa arbetsplats genom bra arbetsmiljö, trygga anställningar och generösa villkor. Som Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsbolag inom djursjukvården har vi störst utbud av uppdrag i hela landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
