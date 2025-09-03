Starta din karriär som junior testare på ett internationellt företag i Lund
Har du ett brinnande intresse för mjukvara och drivs av ett leverera hög kvalitet? Vill du starta din karriär på ett innovativt företag där du får utrymme att arbeta kreativt tillsammans med andra? Då söker vi dig som vill jobba som testare!
I din roll som testare får du chansen att arbeta med problemlösning och test av mjukvara tillsammans med andra från QA-avdelningen. Detta betyder att du kommer ingå i ett team där du i starten får en mentor som kommer att agera som bollplank under din första tid. I tjänsten tar du ställning för kvalitet i alla delar av utvecklingsarbetet. Med andra ord så blir du en viktig pelare i utvecklingsarbetet av företagets spännande produkter. I tjänsten kommer du att arbeta i Linux-miljö och i databasen MySQL. Vi ser gärna att du har programmeringskunskaper inom PHP, Python och JavaScript.
Tjänsten är ett heltidsuppdrag med tillträde efter överenskommelse. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till företaget. Det är start omgående och uppdraget är inledningsvis beräknat till 12 månader, med goda chanser till förlängning alternativt överrekrytering till företaget i fråga. Du kommer att arbeta sedvanliga kontorstider, måndag-fredag.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du har:
• Avslutad utbildning som högskoleingenjör eller civilingenjör
• Goda kunskaper och intresse för programmering, med goda förutsättningar att kunna lära dig Python
• Relevant erfarenhet av Linux
• Viss erfarenhet av GIT eller liknande versionshanteringssystem
• Förståelse för nätverk och deras uppbyggnad
• God kunskap och förståelse för datorer och operativsystem
Meriterande erfarenheter och kunskaper:
• Erfarenhet av Python
• Analys av TCP/IP-protokoll med Wireshark
• Kunskap om mjukvarutest
Att starta sin karriär som testare hos detta företag innebär även stora möjligheter för framtida karriär och utveckling inom företaget. I denna tjänst värdesätter vi ditt driv och strukturerade arbetssätt. Som person är du även noggrann, ödmjuk och öppen. Du motiveras av att ha en ansvarsfull roll där du i team med andra arbetar mot gemensamma mål.
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande
OM FÖRETAGET
Ersättning
