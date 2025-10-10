Starta din karriär som automationsingenjör i en global teknikmiljö!
2025-10-10
Vill du kombinera ditt teknikintresse med praktiskt arbete och möjligheten att resa världen över? Vi söker nu en junior automationsingenjör till ett internationellt teknikföretag i Karlstad. Vi arbetar med löpande urval så ansök redan idag!
OM TJÄNSTEN
I rollen som automationsingenjör kommer du att arbeta med hela maskinkonstruktionsprocessen, från start med tidig design till driftsättning av den färdiga maskinen och du får därmed vara delaktig i hela flödet. I denna roll blir du en nyckelspelare i ett litet team som strävar efter att leverera högkvalitativa och effektiva lösningar till kunder som finns världen över. Du välkomnas till ett team med stor kompetens och erfarenhet inom området vilket ger goda förutsättningar till en bra introduktion.
I denna roll finns stor potential att utvecklas och detta är en perfekt möjlighet för dig som tidigare arbetat som maskinoperatör och vill använda dina praktiska kunskaper för att ta nästa kliv i karriären, eller för dig som är nyexaminerad automationsingenjör. Självklart välkomnar vi även ansökan från dig som har tidigare branscherfarenhet.
Du utgår från kontoret i Karlstad och resor förekommer ett par gånger per år. Dessa resor varar oftast 3-6 veckor åt gången för arbete på plats hos kunder runt om i världen - främst i Europa och Nordamerika, exempelvis för driftsättning och utcheckning.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att utvecklas inom maskinkonstruktion, med goda chanser till intern karriärutveckling
• Ett arbete med komplexa och intressanta projekt globalt
• En plats i ett sammansvetsat och kunnigt team
Dina arbetsuppgifter
• Delta i projektens konstruktionsfas - översätta el- och hydraulikscheman till maskinlayout
• Skapa materiallistor och bidra i inköpsprocessen
• Arbeta med PLC-, HMI- och DCS-system
• Delta i montage, test och driftsättning samt lösa tekniska problem på plats hos kund
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett stort tekniskt intresse och är praktisk lagd
• Har grundläggande förståelse för hur maskiner fungerar, t.ex. från utbildning eller från operatörs- eller underhållsarbete
• Är villig att resa i tjänsten, även för längre resor
• Talar och skriver flytande på svenska och engelska då kunderna finns internationellt
Det är meriterande om du har
• Utbildning inom automation
• Erfarenhet av CAD-verktyg som Catia
• Kunskap om HMI- och DCS-system för processautomation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
För att trivas i rollen bör du vara en tekniskt lagd person som motiveras av att lösa komplexa problem på ett målmedvetet sätt. I rollen är det viktigt med självledarskap och att ta ansvar för att dina arbetsuppgifter utförs med god kvalitet, även i situationer då fler uppgifter behöver pareras. Rollen innebär i hög grad samarbete med både kollegor och kunder med olika förkunskaper så att vara relationsbyggande och kommunikativ är viktigt.
Övrig information
• Start: Omgående enligt överenskommelse
• Placering: Kontoret i Karlstad, resor förekommer regelbundet
• Anställning: Rollen inleds som ett konsultuppdrag där du anställs hos Academic Work. Behovet är långsiktigt och det finns goda förutsättningar till fast anställning hos vår kund i framtiden.
• Övrigt: En hälsoundersökning för att godkännas för arbete ute i kundernas verksamheter kommer att ingå i processen
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
