Starta din karriär inom sälj - utvecklas snabbt, tjäna mycket, ha kul!
Svenska Alarm Gruppen AB / Säljarjobb / Falköping
2026-02-02
Redo att styra din egen lön och leva fält-sales på riktigt?
Vi söker unga säljare med energi, driv och en seriös hunger att krossa mål
Du kommer att jobba med fältförsäljning och sälja moderna larm till privatpersoner
Plats: Falköping
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 13:00-20:00 (ja, du får sovmorgon varje dag)
Start: Omgående / enligt överenskommelse
Det här är jobbet för dig som:
• Är social, gillar att snacka med folk och bygga relationer
• Pushar dig själv och älskar att utvecklas snabbt
• Vill tjäna MYCKET pengar - helt baserat på din prestation
• Är taggad på att tävla, resa och bli riktigt grym på försäljning
Vi erbjuder:
• 100% prestationsbaserad lön - du styr din inkomst, inget lönetak
• Säljresor varje år med top-performers
• Möjlighet till förmånsbil efter resultat och utveckling
• Coachning & säljutbildning tillsammans med Svenska Alarm-teamet
• Tävlingar, bonusar och en vibe där vi firar vinster
Här får du inte betalt för att dyka upp - du får betalt för att leverera.
Du växer snabbare än i de flesta andra jobb, bygger skills som sticker ut på CV:t och får chansen att skapa ett liv på dina egna villkor
Har du hungern? Vi har möjligheten.
Gå med i teamet och gör 2026 till året du level-upar på riktigt
Ansök nu och låt oss göra dig till nästa sales-stjärna
Vi intervjuar löpande - så vänta inte, platserna fylls snabbt!
Svenska Alarm är en specialist på smarta larm. Bolaget startade 2009 och växer nu väldigt snabbt. Vi kommer nära kunden med våra lokala kontor. Svenska Alarm är medlemmar i Säkerhetsbranschen, SSF Stöldskyddsföreningen och Brandskyddsföreningen. Vi har även blivit DI-Gasellföretag tre år i rad. Vi är ett ledande företag på smarta larm för privatpersoner och företag.
