Starta din karriär inom försäljning - Säljare sökes i Alingsås
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Alingsås Visa alla säljarjobb i Alingsås
2026-06-28
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ill du ha ett jobb där du utvecklas snabbt, möter mycket människor och har möjlighet att själv påverka din inkomst? Exaltera Marketing söker nu drivna säljare med utgångspunkt i Alingsås.
Det här är en roll för dig som gillar tempo, kommunikation och tydliga mål. Du kommer att arbeta med välkända företag inom energi- och teknikbranschen och träffa kunder i olika miljöer som event, marknader och andra publika sammanhang.
Om rollen
Du arbetar med direktförsäljning där du möter kunder ansikte mot ansikte. Fokus ligger på att skapa kontakt, förstå behov och presentera lösningar på ett tydligt och enkelt sätt.
Du utgår från Alingsås och ingår i ett team där man stöttar varandra, delar erfarenheter och jobbar mot gemensamma mål.
Vi erbjuder
Garantilön + provision
Genomsnittlig månadslön runt 35 000 kr (beroende på prestation)
Heltidsanställning, måndag–fredag 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coaching och stöd i din utveckling
Goda möjligheter att växa inom företaget
Ett socialt och engagerat team
Vi belönar resultat
När du presterar ska det märkas. Vi kör regelbundet säljtävlingar och bonusar där du kan vinna exempelvis:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vem vi söker
Du gillar att möta människor och skapa kontakt
Du har driv och vill utvecklas
Du motiveras av mål och resultat
Du vill lära dig försäljning på riktigt
Du trivs både självständigt och i team
Tidigare erfarenhet är meriterande men inte ett krav – vi lär upp rätt person.
Ansök
Vill du ta nästa steg och bygga något eget inom försäljning?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing i Alingsås. Vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: alingsas@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
441 41 ALINGSÅS Jobbnummer
9982215