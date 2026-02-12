Starta Din Karriär I Sommar, Ikea Food Stockholm
2026-02-12
Allt började med ett sommarjobb i vår restaurang när Tanzila tog på sig våra blå-gula kläder för första gången. Sommarjobbet fortsatte som ett extrajobb utöver studierna tills hon uppmanades söka en roll som gruppchef. Hon satsade helhjärtat och blev sedan avdelningschef. Tanzila jobbar fortfarande med mat. Men idag på vårt huvudkontor i Helsingborg. Där hon tillsammans med sina kollegor leder vår kommersiella agenda för hela IKEA Food Sverige! Häftigt va?
Nu har du möjligheten att få bära våra kläder för första gången. Kanske gör du samma resa som Tanzila? Eller hittar en egen väg? Oavsett kommer vi att stötta dig.
Att jobba med oss
Vår grundare Ingvar Kamprad insåg tidigt att mätta kunder är nöjda kunder. Därför finns vi på IKEA Food. Vi erbjuder mat till våra kunder innan, under och efter deras besök hos oss.
På Food gör vi våra kunder nöjda på flera sätt. I vår restaurang förbereder, tillagar och serverar vi all mat. Vi ser till att restaurangen är fin och ren. Och att saker som bestick, servetter och ketchup alltid finns. Vi erbjuder även mat i vår Bistro vid varuhusets utgång. Här säljer vi bland annat vår kända korv med bröd. Hit kommer kunder som vill ha något snabbt innan eller efter sitt besök i varuhuset. Vi driver också vår egen Matbutik i varuhuset där kunder kan köpa med sig matvaror hem.
Oavsett din arbetsuppgift för dagen är det full fart och lagarbete som gäller. Du behöver inte ha gjort det här förut - vi lär dig. Kom med din motivation och dina värderingar, så ger vi dig möjlighet att växa. Hos oss blir du en del av en gemenskap med flera hundra kollegor - människor med olika bakgrund, erfarenhet och perspektiv.
Läs mer om vad vi gör på Food: ikea.se/köttbullar
Bra att veta
Kontrakt: I sommar kan vi erbjuda 25-32 timmar i veckan. Det finns möjlighet till helgtjänster både med start under våren och till hösten.
Schema: Vi arbetar såväl vardagar, kvällar som helger. Schemat beror på vilken avdelning du jobbar på. Vårt största behov är mellan vecka 26-34.
Arbetstider: Som tidigast kan du börja kl 07 och som senast sluta 21.
Lön: Enligt Handels kollektivavtal
Vad händer nu?
Ansök med CV. Du behöver inte bifoga något personligt brev, utan istället så kommer du att få svara på ett antal frågor när du gör din ansökan. Då vi brukar få många ansökningar så kan svar från oss dröja, men vi lovar att återkomma så snart som möjligt om du går vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Vi hör av oss via mejl, så håll koll på din inkorg och skräppost.
Varje dag öppnar vi våra dörrar för människor med olika berättelser, drömmar och idéer. Tillsammans skapar just dessa olikheter något extraordinärt - en arbetsplats som känns som hemma för alla. Hos oss blir röster hörda och gemenskap är mer än bara ett ord - alla har ett hem på IKEA!
Har du frågor eller behöver någon särskild anpassning i rekryteringsprocessen? Vänligen kontakta oss: recruitment.specialists.se@ingka.ikea.com
Sista ansökningsdag måndag 23 februari. Vamt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
