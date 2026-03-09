Starta din karriär hos Danske Bank som deltidsrådgivare
2026-03-09
Vill du utvecklas inom bank och finans vid sidan av studier eller annan huvudsaklig sysselsättning? Som deltidsrådgivare på Danske Bank bygger du relevant erfarenhet, utvecklar din rådgivarkompetens och blir en del av en modern bank.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vi söker en noggrann och kommunikativ person på deltid som inte är rädd för att ta kontakt med kunder. I denna tjänst som skuldrådgivare till Danske Bank tillhör man Debt Management avdelningen och du ingår i ett sammansvetsat team. Avdelningen är uppdelad i två delar, en som fokuserar på rådgivning och tidig kontakt med kunder som hamnat efter med sina betalningar, och en som hanterar mer juridiska ärenden som inkasso och konkurser. I denna roll kommer du främst att fokusera på den rådgivande delen, att proaktivt nå ut till både privat- och företagskunder för att hitta lösningar innan ärendet skickas vidare för inkassoåtgärd.
Du erbjuds en unik möjlighet att påbörja din karriär inom banksektorn och få praktisk erfarenhet av kundrådgivning och bankadministration.Dina arbetsuppgifter
I denna roll kommer du att hantera kundkontakter, ge rådgivning och utföra administrativt arbete relaterat till försenade betalningar.
Kontakta kunder angående försenade betalningar via telefon.
Hjälpa kunder att hitta ekonomiska lösningar som passar deras behov.
Dokumentera kundkontakter och ärendehantering noggrant.
Hålla en hög servicenivå även i utmanande kundsituationer.
Vi söker dig som
Är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %
Har en god kommunikativ förmåga och trivs med kundkontakt.
Besitter god administrativ vana och har telefonvana.
Uttrycker sig obehindrat på svenska i både tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska.
Har möjlighet att arbeta heltid under hela sommarperioden 2026.
Det är meriterande om du
Studerar inom ekonomi eller juridik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Noggrann
Ansvarstagande
Lösningsorienterad
Positivt mindset
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "61HQ7P". Omfattning
