Starta din it-resa som supporttekniker hos oss på Finansinspektionen
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2026-08-05
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Är du i början av din karriär och sugen på en spännande digitaliseringsresa? Kom till oss på Finansinspektionen (FI) och bidra med din kompetens genom att ansvara för användarstöd på FI. Vi är ett engagerat it-team som arbetar agilt för att leverera tjänster till FI:s medarbetare, allmänheten och företag under vår tillsyn. Nu förstärker vi vår it-organisation.
Om jobbet
Som supporttekniker på avdelningen Applikationsdrift och it-support är du en del av teamet it-support som primärt ansvarar för användarstöd på FI. Teamet jobbar uteslutande on-site med högt fokus på att stötta och hjälpa FI:s medarbetare med applikationer och teknisk utrustning. Arbetet sker via ärendehanteringssystem, över telefon eller på plats. Du kommer också arbeta med felsökning och konfiguration av teknisk utrustning samt att stötta andra team på It. Du förväntas aktivt bidra till förbättringar av de processer och rutiner som styr och kvalitetssäkrar arbetet.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
har jobbat med ett ärendehanteringssystem
har kunskaper om felsökning, konfiguration och installation av PC och Windows 11
har kunskaper om iOS och MS Office
har arbetat i Active Directory
har någon typ av erfarenhet som supporttekniker on site, antingen via arbete eller praktik
uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
har relevant eftergymnasial utbildning eller certifiering inom it
har kunskaper i Powershell
har arbetat med ärendehanteringssystemet Easit
har kunskap om uppsättning och driftsättning av videokonferensrumsutrustning, i synnerhet Logitechs produkter.
Om dig
I det här jobbet behöver du
bidra till ett gott samarbete
vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt
driva ditt arbete framåt och ta beslut inom ditt ansvarsområde
vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade.Publiceringsdatum2026-08-05Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen. Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis. Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Joakim Sandberg, avdelningschef, 08-408 980 93
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235)
Sveavägen 44 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Finansinspektionen Jobbnummer
10022290