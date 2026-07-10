Start Omgående Personlig Assistent Till Ung Man Med Jour Nätter

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Lecura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-07-10
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OBS! För att kunna presentera dig på bästa sätt för vår kund, är kravet att det framgår hur gammal du är samt att det finns en bild på dig i ditt CV. Detta är krav från vår kund då han är med i hela rekryteringsprocessen och gärna vill veta vem han bjuder in på intervju i sitt hem.
Notera att arbetsplatsen finns på Solstigen i Sollentuna, kontrollera att kommunikationen fungerar för dig innan du söker tjänsten.
Vår kund är en ung man närmare 35års åldern som bor ensam i sin lägenhet på Solstigen i Sollentuna.
Assistansen utförs i hemmet och på aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar där kunden befinner sig.
För att jobba hos vår kund behöver du vara lyhörd samt kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarskänsla och uppmärksamhet.
Jobbet innebär ett stort ansvar, det är en merit om du har jobbat som personlig assistent men dock inget krav då kemi spelar störst roll.
Du som söker måste kunna vardagar samt helger. Vi söker dig som söker en tjänst om 50% och kan tänka dig hoppa in extra utöver detta vid behov.
Passen är fördelade på följande vis:
Alla dagar mellan kl: 9-18 samt 19:00-07:00 med 7 timmar jour under natten.
Rekrytering sker löpande, skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
E-post: sara@lecura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOLLENTUNA". Arbetsgivare Lecura AB
(org.nr 559312-8563)
Solstigen (visa karta
)
192 65 SOLLENTUNA Jobbnummer
9998930