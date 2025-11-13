Stark verkstad söker skicklig skademekaniker - är det du?
adacto people AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2025-11-13
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos adacto people AB i Växjö
, Jönköping
, Borås
, Varberg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Erfaren skademekaniker till välrenommerad verkstad i Växjö
Adacto People söker nu en erfaren skademekaniker till en av våra kunders moderna och välutrustade verkstäder i Växjö. Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att du blir anställd direkt hos vår kund - en stabil och välkänd aktör inom tunga fordon.
Vi söker dig som vill bli en del av ett engagerat team där service, kvalitet och laganda står i centrum.
Om rollenSom skademekaniker för lastbilar kommer du att arbeta med reparationer och underhåll av tunga fordon. Du får ett varierat arbete där du hanterar allt från felsökning och demontering till reparation, riktning och montering av skadade lastbilskomponenter.
Arbetet kräver både teknisk kompetens, noggrannhet och problemlösningsförmåga - men också en vilja att bidra till god stämning och hög kvalitet i verkstaden.
Vi söker dig som Har dokumenterad erfarenhet av reparationer av lastbilar Är utbildad lastbilsmekaniker eller fordonsskadeplåtslagare (stort intresse funkar lika bra!) Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team Behärskar svenska i tal och skrift - krav Har erfarenhet av att laga, rikta och spackla fordon Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med Scania-lastbilar
Vi erbjuder En stabil och långsiktig anställning hos en välrenommerad arbetsgivare Vidareutbildning via Scanias utbildningsprogram Ett varierat och utvecklande arbete med tunga fordon Ett starkt, engagerat team där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet
Ansökan och kontaktUrval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Natali Racho på Adacto People. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare adacto people AB
(org.nr 556978-5149), http://www.adactopeople.se Arbetsplats
adacto people Kontakt
Natali natali@adactopeople.se Jobbnummer
9603444