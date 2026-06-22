Stärk upp vårt härliga team i Skövde!
Jula AB / Butikssäljarjobb / Skövde Visa alla butikssäljarjobb i Skövde
2026-06-22
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Älskar du att möta människor och leverera goda kundmöten? Då borde du ta chansen och bli en del av vårt ostoppbara team i Skövde. Vi söker en ny stjärna för ett vikariat på 50%, men start i augusti.
En typisk dag innebär många skratt tillsammans med dina kollegor och våra kunder. Din fingertoppskänsla för service kommer att locka fram leenden på kundernas läppar då du med din expertis hjälper dem i butiken. Det är du tillsammans med dina kollegor som sköter allt från att bemanna kassan till att fylla på hyllorna.
Oavsett om du jobbar extra eller om du väljer att arbeta hos oss till pension vill vi att du ska utvecklas. Räkna med att få utmaningar som till exempel att bygga exponeringar av kampanj- och säsongsprodukter, ta mycket eget ansvar och lära nytt varje dag.
Vad finns i ditt CV?
Du har troligen arbetat med service eller inom detaljhandeln tidigare. Du skriver och talar bra svenska (engelska är ett plus) och har god datorvana, särskilt i Microsoft Office.
Om du har ett truckkort är det ett plus men inte ett krav.
Vem är du?
Framför allt är du en nyfiken person som trivs med att arbeta i team. Du lockas av att vara en del av ett entreprenöriellt och internationellt företag. Vi är pricefighters som älskar att göra bra affärer och att få våra kunder att känna att de får bra värde för pengarna när de handlar hos oss. Vi tror att detta triggar dig också.
Du älskar att sälja, är serviceinriktad och trivs när du kan hjälpa kunden att hitta precis det den behöver. Att växa och få utmaningar är som ljuv musik för dig. Du är en fena på att prioritera, vilket gör att du kan hantera hektiska perioder. Du tar dig tid att lyssna på kunden för att alltid kunna levererar ett gott kundbemötande med ett leende på läpparna. Du är engagerad, positiv och älskar att Jula är en stor familj där det alltid finns möjligt för dig att vara dig själv.
Bra att veta
Placering Skövde. Tjänsten ett vikariat på 50% från augusti till årsskiftet. Som varuhusmedarbetare arbetar man dagtid, kvällar och helger. Om du går vidare till en eventuell anställning kommer du att behöva skicka in ett utdrag ur ett belastningsregistret till rekryterare på Jula.
Om du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt! Vi håller intervjuer löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Frågor?
Frågor om tjänsten besvaras av Varuhuschef Jacob Wernersson via javascript:void(0) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jula AB
(org.nr 556250-6252)
Jonstorpsgatan 5 (visa karta
)
541 66 SKÖVDE Jobbnummer
9973809