Stark personlig assistent sökes till kund i Örebro Väster
Lecura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-22
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Vår kund är en kvinna i 49års åldern som bor ensam i sin lägenhet i Örebro på Väster.
Vår kund har en muskelsjukdom vilket gör att hon behöver ett levande stöd med nästan allt i sin vardag.
Assistansen utförs i hemmet - och på aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar där kunden befinner sig.
För att kunna jobba hos vår kund behöver du vara lyhörd samt kunna ta egna initiativ. Det är också viktigt med ansvarskänsla och uppmärksamhet.
Vår kund ser gärna att du är stark då hon behöver ett levande stöd i sin vardag.
Vi söker dig som vill hoppa in extra vid behov men också kan tänka dig boka dig på fasta pass 2-3 gånger i veckan, vardagar samt helger.
Passen är blandade men oftast mellan kl 9:00-15:3O / 18:00-23:00
Ett krav är att du ska kunna skriva och tala obehindrat på svenska.
Lön: Timlön utgår mellan 145-155kr i timman, beroende på erfarenhet.
OBS! För att kunna presentera dig på bästa sätt för vår kund kräver vår kund att det finns en bild på dig i ditt CV samt att du anger vilken ålder och erfarenhet du har. Saknas följande information kommer ditt CV inte att skickas vidare till kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
E-post: sara@lecura.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ÖREBRO". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lecura AB
(org.nr 559312-8563)
Hagagatan (visa karta
)
703 40 ÖREBRO Jobbnummer
9973994