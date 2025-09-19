Stark medarbetare sökes för kommande däckbytessäsong hos Däckia!
Är du en driven och pålitlig person som brinner för bilar och service? Vi söker nu en engagerad konsult som vill bli en del av Däckia under den intensiva höst- och vintersäsongen, från mitten av oktober till slutet av november.
Däckia är en etablerad bilverkstad med starkt fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Deras team arbetar målmedvetet för att erbjuda professionell service och expertråd inom däck och fordonsunderhåll. Nu behöver Däckia förstärkning för att möta den ökade efterfrågan på däckbyten inför vintersäsongen.
Som konsult hos Däckia kommer du bland annat att:
• Hantera och förvara däck
• Utföra balansering och lufttrycksjustering
• Hjälpa kunder med frågor och bokningar
• Arbeta i enlighet med Däckias höga kvalitetsstandarder och säkerhetsföreskrifter
Vi erbjuder:
• En tillfällig anställning under högsäsongen
• Möjligheten att arbeta i ett dedikerat och erfaret team hos Däckia
• Värdefull erfarenhet och kunskap inom bilservice och däckhantering
• Konkurrenskraftig lön
Erfarenhet inom bilservice, verkstad eller däckhantering är mycket meriterande och kommer vara en stor fördel i rollen.
Om du är redo för en spännande och utvecklande utmaning, ser vi fram emot din ansökan!
Var med i Däckias viktiga arbete med att göra säsongen tryggare för kunderna genom professionella däckbyten och förstklassig service.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Kan arbeta självständigt och effektivt
• Är serviceinriktad med en positiv attityd mot kunder
• Har grundläggande kunskap om bilar och däck
• Trivs med fysiskt arbete
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
