Stark medarbetare sökes för kommande däckbytessäsong!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Servicepersonaljobb / Växjö Visa alla servicepersonaljobb i Växjö
2025-09-08
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Växjö
Är du en driven och pålitlig person som brinner för bilar och service? Vi söker nu en engagerade konsult som vill hjälpa vår kund under den kommande höst- och vintersäsongen, från mitten av oktober till slutet av november.
En etablerad bilverkstad som värnar om kvalitet och kundnöjdhet söker nu en temporär medarbetare för att hantera den ökade efterfrågan på däckbyten inför vintersäsongen. Teamet är dedikerat till att erbjuda enastående service och expertråd inom däck och fordonsunderhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantering och förvaring av däck
Balansering och lufttrycksjustering av däck
Hantering av kundförfrågningar och bokningar
Arbete i enlighet med höga kvalitetsstandarder och säkerhetsföreskrifter
Vi erbjuder:
En tillfällig anställning under högsäsongen
Möjligheten att arbeta i ett dedikerat och erfaret team
Värdefull erfarenhet och kunskap inom bilservice och däckhantering
Konkurrenskraftig lön
Är du redo att ta dig an en spännande och utmanande roll inom däckhantering och service? Var med och bidra till en säkrare säsong genom professionella däckbyten och förstklassig kundservice!
DETTA SÖKER VI
Vi förväntar oss att du:
• Är noggrann och har öga för detaljer
• Kan arbeta självständigt och effektivt
• Är serviceinriktad och har en positiv attityd gentemot kunder
• Har grundläggande kunskap om bilar och däck
• Gillar fysiska arbeten
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Team Växjö vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9498400