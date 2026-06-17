Star Assist/Produktexpert - Bilia Mercedes-Benz i Luleå
Bilia AB / Inköpar- och marknadsjobb / Luleå Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Luleå
2026-06-17
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Brinner du för service och att skapa förstklassiga kundupplevelser? Då kan du vara den vi söker som Star Assist till Bilia Mercedes i Luleå.
Det här erbjuder vi
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete och goda utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och innovativa lösningar.
Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder även bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Star Assist är du spindeln i nätet och den första personen som möter våra gäster i bilhallen. Du ansvarar för att skapa ett varmt och professionellt välkomnande och säkerställer att varje kund får rätt hjälp från start.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
Välkomna kunder, förstå deras behov och guida dem till rätt person
Koordinera kundflödet i bilhallen och säkerställa att kunden får en bra upplevelse
Hantera flera ärenden samtidigt och prioritera i ett högt tempo
Stötta sälj- och serviceteam i det dagliga arbetet
Bidra till hög kundnöjdhet och en trivsam miljö i hela anläggningen
I rollen ingår även administrativa och praktiska uppgifter kopplade till den dagliga driften.
Vad vi önskar av dig
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och social, med en naturlig förmåga att få människor att känna sig välkomna. Du trivs i en roll där tempot är högt och där du har många kontaktytor.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av serviceyrken, exempelvis reception, hotell eller liknande
Är lösningsorienterad och har ett positivt förhållningssätt
Är trygg i att hantera flera uppgifter samtidigt
Är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra
Har god datorvana
B-körkort är ett krav. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.
Anställningsform, omfattning, placeringsort
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. Placering är på Bilia i Luleå.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum – skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bilia AB
(org.nr 556112-5690), https://www.bilia.se
Besiktningsvägen 13 (visa karta
)
973 45 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bilia Kontakt
Mikael Ilskog mikael.ilskog@bilia.se Jobbnummer
9968725