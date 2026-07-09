Stansoperatörer sökes till företag i Ängelholm
Uniflex AB / Maskinoperatörsjobb / Ängelholm Visa alla maskinoperatörsjobb i Ängelholm
2026-07-09
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Om tjänsten Är du tekniskt intresserad och trivs i en produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus? Vi söker nu flera stansoperatörer som vill bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta utveckling. Hos oss får du arbeta med modern tillverkning tillsammans med engagerade kollegor i en utvecklande arbetsmiljö.
Som stansoperatör ansvarar du för att köra, ställa om och optimera en stansmaskin under ditt arbetsskift. Du följer hela tillverkningsprocessen från att materialet ska in i maskinen till att den färdiga produkten är klar.
Rollen passar dig som har ett tekniskt intresse, arbetar noggrant och trivs med att ta ansvar för både kvalitet och produktion.
Tjänsten är placerad i Ängelholm och arbetet är förlagt till tvåskift.
Arbetsuppgifter I rollen som stansoperatör kommer du bland annat att:
Ställa om maskinen mellan olika produktionsorder genom att demontera och montera verktyg, utrustning och sensorer.
Ställa in maskinens parametrar och säkerställa att produktionen startar enligt gällande instruktioner och ritningar.
Köra och optimera produktionen genom att övervaka processen, göra nödvändiga justeringar och säkerställa ett effektivt produktionsflöde.
Utföra kvalitetskontroller och mätningar samt dokumentera resultaten enligt gällande medicintekniska standarder.
Vem är du? Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs i en produktionsmiljö där kvalitet och noggrannhet är en självklar del av arbetet. Du är ansvarstagande och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har:
Ett naturligt intresse för teknik och en god förståelse för tillverkningsprocesser.
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Ett högt kvalitetsmedvetande och ett öga för detaljer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Förmåga att läsa och förstå konstruktionsritningar.
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8044199-2094220". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Ängelholm (visa karta
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262 63 ÄNGELHOLM Jobbnummer
9997986