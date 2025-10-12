Stängselmontör/Lantarbetare till Lantbruk
Ornakärrs Gård / Grovarbetarjobb / Höganäs Visa alla grovarbetarjobb i Höganäs
Vi på Ornakärrs Gård söker en kollega till företaget som är inriktat på försäljning och montage av stängsel och staket till djur och naturområden, där vi är återförsäljare för Poda Stängsel i Skåne. Se gärna www.poda.se
Vi bedriver även en besättning djur med 300 får och 15 kor som sköter om naturbetesmarker i Kullabygden.
Huvudfokus för den nya kollegan är stängselmontering och skötsel av naturbetesmarker i första hand. Men också vara behjälplig med djurhantering och skötsel vid arbetstoppar. En del maskinskörning kan vara aktuellt. Ingen dag kommer vara den andra lik.
För rätt person erbjuder vi ett fritt arbete där egenskaper som egna intiativ, ett öga för bra resultat, spridande av hög arbetsmoral och glädje hålls högt. Kul på jobbet är det viktigaste!
Letar du efter ett arbete där du får vara till största delen utomhus året runt, får jobba med kroppen, arbeta med djur och underbara naturområden så tveka inte att kontakta oss så pratar vi vidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: johan@ornakarrsgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ornakärrs Gård Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Johan Jolfson johan@ornakarrsgard.se 0720-780075 Jobbnummer
9552444