Stalltjänst sökes till ridskola i Lund
Östra Torns Ryttarsällskap / Djuruppfödarjobb / Lund Visa alla djuruppfödarjobb i Lund
2026-07-11
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Ridskolan Östra Torns Ryttarsällskap i östra Lund söker från mitten av augusti stalltjänst till vardagsmorgnar under terminstid (ej jul och sommar). Vi vill att du ska kunna gå bredvid och jobba några dagar i början för att lära dig jobbet.
Ni är två som fördelar veckodagarna mellan er, så det rör sig om 2-3 morgnar i veckan per person. Jobbet brukar ta ett par till några timmar per dag.
Det är ett utmärkt extrajobb för dig som bor i Lund och studerar eller kanske arbetar deltid och som saknar kontakten med hästar!
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att fodra, väga upp hö/hösilage, blanda foder och släppa ut hästarna i hagarna. Varannan dag är det lättare mockning, varannan ingen mockning.
Erfarenhet av hästskötsel är ett krav, och vi söker en ansvarsfull person. Arbetet innebär bland annat att ta ut 12–13 hästar, så du behöver ha god hästvana och känna dig säker på att hantera flera olika typer av hästar. Vi är mycket noga med säkerheten i vår förening. Du behöver bo i Lund för att det ska fungera bra.
Vi kommer att titta på ansökningarna löpande. Vänta därför inte med att höra av dig, om du är intresserad.
Om du har frågor om jobbet, kontakta i första hand Helena Razdar på otr.resurser@gmail.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: otr.resurser@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Torns Ryttarsällskap
Östratornsvägen 34B (visa karta
)
224 68 LUND Kontakt
Helena Razdar otr.resurser@gmail.com 0734428208 Jobbnummer
10000241