Ställningsbyggare med giltigt yrkesbevis
Nuvia Nordic AB / Snickarjobb / Varberg Visa alla snickarjobb i Varberg
2025-10-09
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nuvia Nordic AB i Varberg
, Kävlinge
, Lund
, Oskarshamn
, Norrköping
eller i hela Sverige
Nuvia Nordic AB har idag uppdrag på samtliga kärntekniska anläggningar i Sverige. Vi bistår våra kunder med kvalificerade tjänster vid underhållsarbeten men även under drift, avveckling och nybyggnation. Nuvia är en del av den världsledande koncernen VINCI med cirka 280 000 anställda globalt. VINCI Construction, som är en del av koncernen, är verksamt i mer än 120 länder med 830 företag. Nuvia är en växande spelare i den globala kärnkraften
Vi söker nu erfarna ställningsbyggare som vill vara med och bygga framtidens projekt tillsammans med oss. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar med komplexa uppdrag där säkerhet, kvalitet och laganda är avgörande.
Arbetsuppgifter Vi söker nu drivna och erfarna ställningsbyggare som vill vara med och bygga framtidens projekt - säkert, effektivt och professionellt. Du kommer att arbeta i ett starkt team med varierande uppdrag inom bygg och industri, där säkerhet och kvalitet alltid står i fokus. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Montering och demontering av byggnadsställningar
Planering och lastning av utrustning
Kontroll och säkerställande av att ställningar uppfyller alla säkerhetskrav
Arbete enligt gällande arbetsmiljöregler och säkerhetsföreskrifter
Utbildning och erfarenhet Vi söker dig med flerårig erfarenhet som ställningsbyggare och som innehar yrkesbevis enligt AFS 2013:4. Du bör vara noggrann, ha en positiv attityd, ha ett högt säkerhetstänk och en vilja att arbeta i team. Du bör även ha god fysik, då arbetet är fysiskt krävande. Meriterande med B-körkort och att kunna föra sig på både svenska och engelska i tal och skrift.
Tjänsten Placeringsort: Varberg, Norrköping Tillträde: Enligt överenskommelse Anställningsform: Visstidsanställning men kan även finnas möjlighet till tillsvidareanställning.
Eftersom arbetet utförs vid kärntekniska anläggningar klassade som skyddsobjekt kommer säkerhetsintervju, registerkontroll, läkarundersökning samt drogtest att genomföras.
Ansökan För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Thomas Övermark, thomas.oevermark@nuvia.com
. Frågor som rör rekryteringsprocessen hänvisas till rekryterare Wilma Ramstedt, wilma.ramstedt@nuvia.com
.
Inför denna rekrytering har Nuvia tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsbolag och liknande. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nuvia Nordic AB
(org.nr 556826-8295), https://www.nuvia.com/sv/ Jobbnummer
9549268