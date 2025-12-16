Ställföreträdande sektionschef till Gods och transportsektionen
2025-12-16
Göta Ingenjörregemente (Ing 2) söker ställföreträdande sektionschef till Gods- och transportsektionen.
Vill du ha ett spännande arbete? Vill du vara med och utveckla och påverka en verksamhet som arbetar både i fredsorganisation och i krigsorganisation?
Som ställföreträdande sektionschef på gods- och transportsektionen stödjer du sektionschefen med vardagliga uppgifter, deltar på möten och täcker upp vid frånvaro. Ställföreträdande sektionschefen har en arbetsledande funktion inom gods- och transporttjänst och genomför även uppgifter som förrådsman.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Redovisa förnödenheter i FMs redovisningssystem.
• Ta emot inkommande gods/färdigställa utgående gods.
• Upprätthålla lagerstruktur/lagervård.
• Stödja garnisonens andra enheter med transporter och hanteringsutrustning.
• Boka transportbeställningar.
• Upprätthålla kontakt med kunder.
• Hantering av farligt avfall.
Kvalifikationer
• Erfarenhet av personalansvar.
• Erfarenheter inom förrådshållning och/eller logistik.
• 3-årig gymnasieutbildning eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga.
• Körkort för manuell växellåda, B.
• God administrativ förmåga.
• God datorkunskap.
Meriterande
• Hjullastarbehörighet C2.
• Truckkort.
• Körkortsbehörighet C/CE.
• Kunskap inom Försvarsmaktens materiel & redovisningssystem PRIO/SAP/LIFT.
• ADR utbildning.

Publiceringsdatum2025-12-16

Dina personliga egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för chefsrollen. Du är en trygg och tydlig ledare med god förmåga att coacha, motivera och utveckla medarbetare samt skapa ett gott samarbete i gruppen. Du är strukturerad, flexibel och kan fatta beslut samt prioritera i en verksamhet med varierande tempo. Rollen kräver att du kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra, med ett lösningsorienterat förhållningssätt.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder en arbetsplats med samhällsnyttiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och en verksamhet med stor variation och hög komplexitet.
Som anställd i Försvarsmakten är träning en arbetsuppgift - Tre arbetstimmar i veckan. Årsvis genomförs test i fysisk prestationsförmåga. Försvarsmaktens personal ska ha en tillräcklig fysisk prestationsförmåga för att kunna lösa de ålagda uppgifter som tjänsten kräver, men ses också bidra till bättre hälsa, välbefinnande och livskvalitet.
Våra anställda har dessutom ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina mål.
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.

Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Eksjö, tjänsteresor kan förekomma
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Arbetstid: Normal arbetstid är måndag-fredag men arbete på kvällar och helger kan förekomma.
Övrigt: Tunga lyft och arbete utomhus vid alla årstider kan förekomma.
Vid frågor om tjänsten:
Marcus Tholin chef gods och transportsektionen
Telefon nås genom växeln 010-180 00, marcus.tholin@mil.se
Micael Rosander chef FörsA
Telefon nås genom växeln 010-180 00, micael.rosander@mil.se
Vid frågor om rekryteringsprocessen:
Fanny Jansson, HR-Generalist
Telefon: 070-924 81 08, Fanny.x.jansson@mil.se
Fackliga representanter nås via växeln, 010-825 10 00.
OF: Peter Djerf
SACO: Sofie Bergkvist
SEKO: Matz Felix
OFR/S: Carola Blomdahl
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Ersättning

Individuell lönesättning.
Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare

Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9648319