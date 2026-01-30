Ställföreträdande Enhetschef till Lokalplaneringsenheten Syd, Marinstaben
Är du en erfaren ledare/chef som trivs i en dynamisk miljö med fokus på leverans, kvalitet och samarbete?
Söker du en roll där ditt ledarskap, dina värderingar och din vilja att bidra till Försvarsmaktens bästa kommer till sin rätt?
Försvarsmakten (FM) och Lokalplaneringsenheterna (LplE) växer och nu söker vi dig som vill vara med och bidra till utvecklingen av Försvarsmaktens infrastruktur.
Om enheten
Lokalplaneringsenhet Syd (LplE Syd) tillhör Marinbasen och utgör Försvarsmaktens beställarkompetens avseende mark och lokaler gentemot Fortifikationsverket. Vi stödjer Försvarsmaktens öppna verksamhet inom militärregion syd (MR Syd) vilket omfattar Östergötland, Småland, Öland, Blekinge och Skåne. LplE Syd funktionsleds av Högkvarterets försvarsstab och arbetar med planering, vidmakthållande, anskaffning och avveckling av fastigheter. Försvarsmakten är en myndighet i stark tillväxt och det påverkar även infrastrukturfunktionen där enheterna är i kontinuerlig utveckling. Lokalplaneringsenheten i syd kommer under 2026 bestå av 25-30 medarbetare och delas upp i tre geografiska avdelningar med ledning från orterna Karlskrona, Eksjö och Revingehed. Tillsammans har enheten en bred kunskap inom fastigheter byggd på olika utbildningsbakgrund samt erfarenheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som stf enhetschef är du högst delaktig inom infra-processen för fysisk infrastruktur, såsom exempelvis skjutfält, kaserner, förråd, militära flygfält och hamnar inom MR Syd.
• Du leder och följer upp den operativa verksamheten inom enheten samt samordnar och följer upp det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Du har jämte enhetschefen ett helhetsansvar för gemensamma styrdokument, enhetens verksamhetsöversikt, planering, genomförande och utveckling av verksamheten vid enheten, vilket innefattar delprocesserna Anskaffning, Vidmakthållande, Avveckling samt Garnisonsplanering
• Du har jämte enhetschef personalansvar
• Du ingår i enhetens ledningsgrupp tillsammans med enhetschef och avdelningschefer
• Du kommer företräda chefen LplE Syd både mot interna och externa organisationer på central, regional och lokal nivå
• Relevant högskoleutbildning inom ovan beskrivet arbetsområde eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig aktuell och relevant samt dokumenterad erfarenhet av personalledning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i såväl tal som skrift
• B-körkort manuell växellåda
• Goda datakunskaper (Officepaketet)
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är strukturerad i ditt arbetssätt och är kommunikativ. Det är av stor vikt att du är initiativtagande och kan driva verksamheten framåt. Du är lyhörd och har förmåga att motivera och inspirera mot uppsatta mål samtidigt som du är trygg i att fatta beslut och ta eget ansvar. Du är ett gott föredöme både som person och ledare och ditt ledarskap genomsyras av Försvarsmaktens värdegrund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten inom FM infrastrukturprocess, verksamhetsledning och projektledning
• Erfarenhet av tjänst med personalansvar i statlig myndighet eller offentlig sektor. Övrig information
Anställningsform är tillsvidareanställning som inleds med provanställning på sex månader för dig som inte är anställd i Försvarsmakten.
Placeringsort: Karlskrona
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsteresor förekommer.
Befattningen är sökbar för såväl civil tjänsteman som yrkesofficer (OF3)
För upplysningar om befattningen kontakta:
Marlene Karlsson
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Lena Krusberg
Fackliga företrädare:
Officersförbundet: Jonas Mård
Försvarsförbundet: Jimmy Svensson
SACO: Mikael Olsson
SEKO: Jan-Anders Nilsson
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27.
Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du bland annat motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
