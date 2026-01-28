Ställföreträdande chef, Övnings- och skjutfältsdetalj Skövde
2026-01-28
Befattningen erbjuder
Vill du vara en del av Försvarsmaktens utveckling där du får möjlighet att stödja krigsförbanden? Trivs du med att hålla många bollar i luften? Är du en person som sporras av en stor bredd av uppgifter? Klarar DU av att hantera komplexiteten i stödorganisationen? Då kan du vara rätt person för oss!
Om befattningen
Som ställföreträdande detaljchef vid Övnings- och skjutfältsdetalj Skövde ingår du i ett arbetslag om sex personer. Du förväntas kunna lösa uppgifter självständigt och inom ramen för detta kommer du kontinuerligt arbeta med flera uppgifter samtidigt, såväl stora som små. Du arbetar i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer inom dina ansvarsområden och mot de mål som är uppsatta inom respektive område. Du ger även stöd till detaljens medarbetare och skapar förutsättningar för deras arbete genom såväl samverkan som befäl. Arbetsledning av personal förekommer. Relevanta utbildningar kommer att erbjudas, om behovet finns, under anställningen.
Vi söker dig som idag är chef, har varit chef eller har annan dokumenterad ledarkompetens förvärvad på ett sätt som vi anser likvärdig, t ex ledande befattning på plutons- eller kompaninivå.
Om Övnings- och skjutfältsavdelningen
Avdelningen består förutom av ledningen som sitter vid Skaraborgs regemente i Skövde av sex stycken geografiskt spridda underställda övnings- och skjutfältsdetaljer vilka stödjer Försvarsmaktens förband med bland annat övningsfält, skjutfält, skjutbanor och övriga anordningar för att utveckla krigsförbanden.
För ytterligare information om Skaraborgs regemente samt Garnisonsenheten, vänligen se annons på www.forsvarsmakten.se/lediga
jobb
Krav:
• Yrkesofficer
• Körkort klass B
• God administrativ förmåga inklusive hantering av vanligt förekommande datorstöd
• Erfarenhet som chef eller i ledande befattning på plutons- eller kompaninivå
Meriterande kvalifikationer:
• Körkort klass C
• Goda färdigheter gällande skjutgränsdator
• Goda kunskaper inom FUSA
• PRIO materieltjänst
• Förarbevis för arbetsmaskinerPubliceringsdatum2026-01-28Dina personliga egenskaper
Som person bör du kunna motivera och genom delaktighet förse andra med det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god fysisk hälsa. Du måste ha god samarbetsförmåga, personlig mognad och en ekonomisk medvetenhet. Du är lojal mot fattade beslut, agerar prestigelöst, skapar delaktighet och inspirerar. Du kan prioritera, planera och delegera.
Befattningen passar dig som är ambitiös och har förmåga att förstå och analysera komplexa frågor och problem samt har en hög personlig integritet. Du har lätt för att kommunicera och skapa kontaktnät, såväl inom Försvarsmakten som utanför. Du växlar på ett självklart sätt mellan självständigt arbete och lagarbete. Befattningen förutsätter att du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt; planerar i förväg, gör tydliga prioriteringar samt når slutresultat i rätt tid.
Flera av de kompetenser som krävs för att utföra arbetet finns ej angivna i annonsen, utbildning kommer ske under arbetstid de första åren.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Befattningen är en specialistofficersbefattning, nivå SO6/SO7
Tjänsteresor såväl med som utan övernattning förekommer, både för att stödja inom egen avdelning och för att stödja FM övningsverksamhet.
Fysisk träning genomförs under arbetstid mot FMfysS.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde, befattningen är placerad i Finnstorp vid Skövde skjutfält
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-04
Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev i pdf-format där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökan är även öppen för fd anställd personal i FM med officersexamen.
Då P 4 är en mansdominerad arbetsplats ser vi gärna kvinnliga sökanden.
För upplysningar om befattningen kontakta:
C Övnings- och skjutfältsdetalj Skövde Marcus Olsson (marcus.4.olsson@mil.se
), tfn 010-826 50 00
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Eva Emanuelsson, tfn 010-826 50 00Facklig kontakt
OF Skaraborgarna Niclas Schöld, tfn 010-826 50 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
