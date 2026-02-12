Ställföreträdande Avdelningschefer till FM Transportenhet i Stockholm
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-12
Vill du ta nästa steg i karriären eller vara en del av något större och värdesätter att, med
den du är och det du gör, få bidra till ett säkrare och bättre samhälle?Publiceringsdatum2026-02-12Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens Transportenhet som utgör Försvarsmaktens centrala transportledning med bland annat funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom Sverige.
Transportplaneringsavdelningen planerar, samordnar och följer upp Försvarsmaktens operativa och strategiska transporter, transiteringar samt sammanställer FM transportlägesbild på uppdrag av Operationsledningen (OPL). Avdelningen stödjer även Försvarsstaben med sakkunskap inom funktionen transport.
Utvecklings- och Funktionsavdelningen har som uppgift att säkerställa tillräcklig transportkapacitet för Försvarsmakten. Avdelningen stödjer FM strategiska- och operativa planering (OPL och FST) med funktionsspecialister; tull, transportskydd, farligt gods, transportavtal, LOGFAS och stödsystem inom transporttjänst samt sakområdesspecialister för väg, järnväg, sjö och flyg.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ställföreträdande avdelningschef har du en central roll i att stödja den militära avdelningschefen i det dagliga arbetet och leda medarbetarna mot uppsatta mål. Din vardag präglas av ett nära ledarskap där du verkar för att skapa en stark teamkänsla och en god arbetsmiljö i en organisation som befinner sig i en expansiv fas. Du fungerar som en viktig länk mellan din avdelning och övriga delar av Transportenheten, vilket innebär att du utarbetar beslutsunderlag, handlägger ärenden och företräder verksamheten i olika projekt.
I rollen ingår ett omfattande administrativt ansvar som spänner över hela personalområdet. Du stödjer chefen i rekryteringsprocesser, genomför personaladministrativa uppgifter i stödsystemet PRIO (SAP) samt hanterar uppföljning av verksamheten. Vid avdelningschefens frånvaro förväntas du kliva in som beslutsfattare och ta fullt ansvar för avdelningens leveranser. Arbetet kräver att du kan hantera både rutinartade administrativa uppgifter och mer komplexa ledningsfrågor med hög integritet.Kvalifikationer
• Universitets- eller högskoleexamen eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant
• God datorvana och mycket goda kunskaper i MS Office
• Körkort B.Dina personliga egenskaper
Vi uppmuntrar sökanden från Försvarsmakten som har erfarenhet av personalansvar eller som idag arbetar som senior handläggare.
Vi söker dig som är ansvarstagande, initiativrik och självgående. Du trivs med att jobba både självständigt, i lag och i projekt. Verksamheten är av skiftande karaktär och omfattning vilket innebär att ett flexibelt och pragmatiskt förhållningssätt är en förutsättning för att lyckas leverera i tjänsten. Vidare är du duktig på att kommunicera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av stabsarbete och administrativa stödsystem i FM
• Erfarenhet som chef med personalansvar
• Erfarenhet av transporttjänst
• Erfarenhet av planering och genomförande av Krigsförbandsutbildningar.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare (sex månaders provanställning tillämpas för dig som inte redan är anställd i myndigheten)
Omfattning: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Tjänsteresor förekommer
Tillträde enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Marie Johansson,ställföreträdande chef FM Transportenhet.
Fackliga företrädare
OFR/O: Peter Andersson
OFR/S: Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO: Eva-Britt Steen
SACO: Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-05.
Ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du beskriver varför du är lämplig för befattningen.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
