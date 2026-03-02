Ställföreträdande avdelningschef till avd. 47/HIA, Thoraxcentrum Karlskrona
2026-03-02
Avdelning 47 består av en kardiologisk vårdavdelning med 14 vårdplatser samt en hjärtintensivvårdsavdelning (HIA) med 4 vårdplatser.
På vardagar, under dagtid, har vi en avdelningskoordinator som sköter logistik samt fördelar vårdplatser och resurser.
På vårdavdelningen bedriver vi specialiserad hjärtsjukvård, främst med inriktning mot ischemi, kranskärl, arytmiutredning, hjärtsvikt och hjärtklaffsjukdom. På HIA bedriver vi högspecialiserad hjärtintensivvård och är utrustade med modern teknisk apparatur.
Om jobbet
Chefskap i Region Blekinge består dels av en arbetsgivarroll, dels av en ledarroll. Båda är lika viktiga och innebär att i arbetsgivarrollen vara Region Blekinges företrädare och att i ledarrollen stimulera, engagera och uppmuntra medarbetarna så att verksamheten utvecklas och förbättras. I din roll som ställföreträdande avdelningschef är du ett stöd till avdelningschefen. I uppdraget ingår bl.a:
- planering av det dagliga arbetet och personaladministrativa uppgifter
- aktivt vara med och utveckla avdelningen med fokus på framtiden
- se till att verksamhetsrutiner, lagar och förordningar som styr verksamheten tillämpas
- aktivt följa med i utvecklingen inom Region Blekinge
- utveckla förebyggande arbetet med fokus på den psykosociala- & fysiska arbetsmiljön
Det är av yttersta vikt att avdelningschef och ställföreträdande arbetar för ett nära och positivt samarbetsklimat. Tillsammans utformas och tydliggörs uppdraget utifrån verksamhetens behov. Uppdraget förväntas motsvara deltid, resterande tid arbetar du i din grundprofession på avdelningen, inom vilken du erhåller en tillsvidareanställning.
Utöver ovan ersätter du ordinarie avdelningschef vid frånvaro, så som semester eller sjukdom. Uppdraget som ställföreträdande avdelningschef är ett tidsbegränsat förordnande på minst ett år och din grundanställning blir inom den yrkeskategori du tillhör.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller utbildad undersköterska med intresse av att arbeta som ställföreträdande avdelningschef. Du behöver kunna planerna, organisera och prioritera ditt arbete. Du tycker om nya utmaningar och vill arbeta mot verksamhetens mål. Du är ansvarstagande, stresstålig och har en god samarbetsförmåga. Såklart vill vi också att du har ledaregenskaper och god självkännedom. Meriterande om du har erfarenhet från liknande uppdrag. Har du erfarenhet av att arbeta med hjärtsjukvård ser vi det som meriterande, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Intervjuer kan komma att ske löpnade. Hjärtligt välkommen med din ansökan till oss redan idag.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
