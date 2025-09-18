Ställare sökes till växande företag
Har du erfarenhet av formsprutning och söker en ny utmaning i en tekniskt miljö? Vi söker nu åt kund flera Ställare för direktrekrytering som vill vara en viktig del av deras produktionsteam. Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som ställare hos oss kommer du att ha en central roll i produktionen med ansvar för att säkerställa en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess. Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner
Optimera processparametrar för hög kvalitet och produktivitet
Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder
Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar
Utföra enklare underhåll och service på maskiner och kringutrustning
Dokumentera inställningar och processförändringar
Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder
Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter
Skapa och underhålla robotprogramProfil
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och har ett tekniskt intresse. Du bör ha:
Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning
Kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte
Grundläggande förståelse för ritningsläsning och måttkontroll
Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Kan arbeta skifttider
Meriterande:
Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik
Erfarenhet av industriella styrsystem och automation
God förståelse för kvalitetssystem och dokumentation
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete i en framtidsinriktad industri
Möjlighet att påverka och förbättra våra produktionsprocesser
Kollegor med hög kompetens och ett starkt teamfokus
Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkorSå ansöker du
Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Rekryterare på Uniflex. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
