Ställare sökes till växande företag

Uniflex AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Jönköping
2025-09-18


Har du erfarenhet av formsprutning och söker en ny utmaning i en tekniskt miljö? Vi söker nu åt kund flera Ställare för direktrekrytering som vill vara en viktig del av deras produktionsteam.

2025-09-18

Dina arbetsuppgifter
Som ställare hos oss kommer du att ha en central roll i produktionen med ansvar för att säkerställa en effektiv och kvalitativ tillverkningsprocess. Dina arbetsuppgifter inkluderar:

Ställa och byta verktyg i formsprutningsmaskiner

Optimera processparametrar för hög kvalitet och produktivitet

Starta upp och justera maskiner enligt produktionsorder

Felsöka och åtgärda problem vid driftstörningar

Utföra enklare underhåll och service på maskiner och kringutrustning

Dokumentera inställningar och processförändringar

Samarbeta med kvalitets- och produktionsavdelningen för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsstandarder

Följa arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter

Skapa och underhålla robotprogram

Profil
Vi söker dig som är lösningsorienterad, noggrann och har ett tekniskt intresse. Du bör ha:

Erfarenhet av att arbeta som ställare inom formsprutning

Kunskap om formsprutningsprocesser, plastmaterial och verktygsbyte

Grundläggande förståelse för ritningsläsning och måttkontroll

Förmåga att felsöka och optimera maskininställningar

Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Engelska är meriterande

Kan arbeta skifttider

Meriterande:

Teknisk utbildning inom plast-, produktion- eller underhållsteknik

Erfarenhet av industriella styrsystem och automation

God förståelse för kvalitetssystem och dokumentation

Vi erbjuder:

Ett varierande och utvecklande arbete i en framtidsinriktad industri

Möjlighet att påverka och förbättra våra produktionsprocesser

Kollegor med hög kompetens och ett starkt teamfokus

Kollektivavtal och konkurrenskraftiga villkor

Så ansöker du
Skicka in din ansökan snarast - urval sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig Rekryterare på Uniflex.

Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Uniflex AB (org.nr 556637-0341)

Arbetsplats
Prototal AB

Jobbnummer
9514812

