Ställare inom formsprutning - utvecklas tillsammans med DaloLindén i Gnosjö
2025-09-18
DaloLindén Gnosjö AB
DaloLindén AB utvecklar och tillverkar smarta, funktionella och tidlösa produkter för kök, hem och professionellt bruk. Vi finns på tre orter i Sverige - Gnosjö, Motala och Värnamo - samt har ett dotterbolag i Minneapolis, USA. I Gnosjö är vi 13 medarbetare som tillsammans bidrar till hela koncernens framgång.
Som Ställare hos Dalolindén blir du en nyckelperson i produktionen. Du ansvarar för att våra formsprutor levererar hög kvalitet och att produktionen flyter på smidigt. Tillsammans med kollegorna i ställarteamet jobbar du med:
• Verktygsbyten och igångkörning av maskiner
• Kvalitetskontroller och optimering av processer
• Säkerställa att maskinerna är påfyllda och optimalt inställda inför obemannad nattproduktion
• Samarbete kring drift och problemlösning i hela maskinparken
Eftersom tillverkningen är igång obemannat på natten är noggrannhet en viktig del av jobbet. När du lämnar arbetsplatsen ska allt vara påfyllt, optimerat och i ordning - så att vi får en trygg och felfri nattproduktion. Vår produktion är automatiserad med minst en robot vid varje maskin. Är du teknikintresserad kommer du att trivas extra bra här - du får möjlighet att utveckla dina kunskaper genom utbildning, från enklare justeringar till att själv skapa robotprogram. Har du redan erfarenhet inom området är det ett stort plus, men vi ser också gärna att du vill lära dig hos oss.
Därför ska du välja DaloLindén:
• Utveckling - vi erbjuder utbildning inom robotprogrammering och möjlighet att bredda din kompetens.
• Samarbete - du blir en del av ett engagerat, hjälpsamt och familjärt team.
• Stabilitet - ett väletablerat företag med stark position både i Sverige och internationellt.
• Balans - arbetstiden är förlagd till dagtid, vilket ger dig en bra balans mellan jobb och fritid.
Låter detta intressant?
Då är du välkommen att skicka in din ansökan till oss!
