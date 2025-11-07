Stall Xena söker engagerad behandlingspersonal / socionom med hästvana
2025-11-07
Stall Xena är en behandlingsverksamhet med som kombinerar konsulentstödd familjehemsvård med hästunderstödd behandling för tonårsflickor med olika typer av problematik. Flickorna bor i våra familjehem och arbetar dagligen med sin behandling tillsammans med sin häst hos oss på gården.
Vi söker dig som:
Är socionom, behandlingspedagog, terapeut eller har likvärdig utbildning.
Har tidigare yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga
Har god erfarenhet av hästar och stallarbete
Har ett genuint intresse för hästarnas betydelse i behandlingsarbetet.
Har ett empatiskt förhållningssätt och en egen inre trygghet.
Trivs i en miljö där dagarna sällan ser likadana ut och har ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt.
Dina arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson till inskrivna flickor och samverka med socialtjänst, skola och familjehem. Ge dagligt stöd och handledning till familjehem.
Dokumentation: journalföring, placeringsrapporter och genomförandeplaner.
Samtals- och behandlingsarbete med flickorna.
Hästunderstödd terapi och ridterapi.
Dagligt stallarbete: mockning, fodring, in-/utsläpp och ridning efter förmåga.
Tidigare erfarenhet av arbete mot barn och unga
God erfarenhet av hästar och stalllarbete
B-körkort (egen bil behövs för att ta sig till gården)
Vi erbjuder:
Ett nära och varmt arbetslag där vi stöttar varandra i både skratt och motgång. Som behandlare är du med och formar dagarnas innehåll, får stöd i din utveckling och inte minst -får göra verklig skillnad i flickornas liv. Du får verka i en aktiv miljö, där kontakt med människa och häst är lika mycket arbete som förmån. Frisk luft ingår!
Plats: Skästa Gård, ca 15 min norr om Västerås
Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader - övergår till tillsvidareanställning
Krav: B-körkort
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Skicka CV och personligt brev till rebeccajonas@stallxena.se
senast 1 december 2025.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Frågor? Kontakta Rebecca Jonas på 0736-70 88 50 eller via e-post.
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rebeccajonas@stallxena.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stall Xena Behandling och Utbildning AB
(org.nr 556772-0023)
Skästa Gård
)
725 93 VÄSTERÅS
För detta jobb krävs körkort.
Xena Behandling & Utbildning AB, Stall
Malin Tuuvas malintuuvas@stallxena.se 070-0381083
9593683