Stall Xena söker engagerad behandlingspersonal / socionom med hästvana

Stall Xena Behandling och Utbildning AB / Socialsekreterarjobb / Västerås
2025-11-07


Stall Xena är en behandlingsverksamhet med som kombinerar konsulentstödd familjehemsvård med hästunderstödd behandling för tonårsflickor med olika typer av problematik. Flickorna bor i våra familjehem och arbetar dagligen med sin behandling tillsammans med sin häst hos oss på gården.
Vi söker dig som:
Är socionom, behandlingspedagog, terapeut eller har likvärdig utbildning.
Har tidigare yrkeserfarenhet av arbete med barn och unga
Har god erfarenhet av hästar och stallarbete
Har ett genuint intresse för hästarnas betydelse i behandlingsarbetet.
Har ett empatiskt förhållningssätt och en egen inre trygghet.
Trivs i en miljö där dagarna sällan ser likadana ut och har ett lösningsorienterat och flexibelt arbetssätt.

Dina arbetsuppgifter:
Vara kontaktperson till inskrivna flickor och samverka med socialtjänst, skola och familjehem. Ge dagligt stöd och handledning till familjehem.
Dokumentation: journalföring, placeringsrapporter och genomförandeplaner.
Samtals- och behandlingsarbete med flickorna.
Hästunderstödd terapi och ridterapi.
Dagligt stallarbete: mockning, fodring, in-/utsläpp och ridning efter förmåga.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av arbete mot barn och unga
God erfarenhet av hästar och stalllarbete
B-körkort (egen bil behövs för att ta sig till gården)

Vi erbjuder:
Ett nära och varmt arbetslag där vi stöttar varandra i både skratt och motgång. Som behandlare är du med och formar dagarnas innehåll, får stöd i din utveckling och inte minst -får göra verklig skillnad i flickornas liv. Du får verka i en aktiv miljö, där kontakt med människa och häst är lika mycket arbete som förmån. Frisk luft ingår!
Plats: Skästa Gård, ca 15 min norr om Västerås
Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader - övergår till tillsvidareanställning
Krav: B-körkort
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan:
Skicka CV och personligt brev till rebeccajonas@stallxena.se senast 1 december 2025.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Frågor? Kontakta Rebecca Jonas på 0736-70 88 50 eller via e-post.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
E-post: rebeccajonas@stallxena.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stall Xena Behandling och Utbildning AB (org.nr 556772-0023)
Skästa Gård (visa karta)
725 93  VÄSTERÅS

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Xena Behandling & Utbildning AB, Stall

Kontakt
Malin Tuuvas
malintuuvas@stallxena.se
070-0381083

Jobbnummer
9593683

