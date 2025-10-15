Staffing & Recruitment Assistant till Academic Work i Stockholm
Vill du få värdefull erfarenhet inom rekrytering och headhunting samtidigt som du bidrar till att matcha rätt talanger med rätt möjligheter? Som Staffing & Recruitment Assistant hos Academic Work blir du en nyckelspelare i våra rekryteringsprocesser och får chansen att utvecklas i en fartfylld och lärorik miljö.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen arbetar du nära våra rekryteringsansvariga på leveransavdelningen och stöttar i hela rekryteringsprocessen - från annonsering till anställning. Du får möjlighet att arbeta med search och headhunting, framför allt via LinkedIn, och vara med och hitta framtidens stjärnor till våra kunder. Rollen passar dig som är nyfiken, initiativtagande och trivs med att ha många bollar i luften.
Vad erbjuder vi dig?
• Ett utvecklingsprogram med tydlig plan för din kompetensutveckling
• Operativa chefer som ger dig nära stöd i din vardag
• Möjlighet att påverka och bidra till teamens framgång
• Meriterande erfarenhet inom rekrytering och headhunting
• Rekryteringsprocessen: Arbeta med allt från annonsering fram till att en kandidat får ett jobberbjudande och anställning hos oss. Tänk vad häftigt att få följa en persons resa från CV till det nya drömjobbet!
• Search/headhunting: Arbeta strategiskt med search och headhunting framförallt på LinkedIn för att identifiera och rekrytera ledande talanger som matchar våra kunders specifika behov
• All administration kopplat till våra rekryteringsprocesser och konsultvård: Exempelvis selektering, ge återkoppling till kandidater, boka in intervjuer, avtalsskrivningar, göra arbetsgivarintyg och lönehantering etc.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar inom HR, beteendevetenskap, ekonomi, teknik, IT eller liknande - och har minst 1,5 år kvar av dina studier.
• Har tidigare erfarenhet av service, kundkontakt eller liknande där du tagit eget ansvar och initiativ.
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Som person ska du drivas av att nå högt satta mål i samarbete med våra rekryteringsansvariga. Du är vänlig, ödmjuk och förtroendeingivande i ditt bemötande, samtidigt som du är målmedveten och ambitiös. Du är flexibel och arbetar strukturerat och tar ansvar för att leverera resultat. Vi ser att du är pålitlig, organiserad och social, med god stresstolerans och förmåga att hantera pressade situationer på ett samlat och uthålligt sätt.
Vår rekryteringsprocess
Sök tjänsten genom att klicka på ansök. Observera att denna ansökan sker via en extern site vilket gör att den inte kommer att synas under "mina sidor" på din profil på Academic Works hemsida. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
• Omfattning: Deltid, 2 dagar/vecka (8.00-17.00). Du förväntas även arbeta heltid under sommar- och jul-ledighet.
• Placering: Solnavägen 3h, 113 63 Stockholm
Academic Work är ett bemannings- och rekryteringsföretag som sedan starten 1998 har hjälpt över 130 000 young professionals världen över till jobb. Vi strävar efter att bygga en arbetsplats i absolut världsklass, målet är att ingen medarbetare på Academic Work ska vilja jobba någon annanstans. Vår kultur präglas av våra våra tre värderingar: Share Energy, Beat Yesterday och Show Heart!
