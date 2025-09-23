Staffare expanderar och söker nu en Filialchef till Göteborg
Staffare AB är i en expansiv fas och utökar nu verksamheten. Vill du vara med på en spännande resa i ett företag med över 40 års erfarenhet? Staffare AB, en pålitlig partner inom maskinbranschen, söker nu en driven Filialchef till den växande filialen i Göteborg!
Om Staffare
Staffare AB grundades 1982 och har utvecklats från ett litet försäljningskontor till en stor aktör med cirka 120 anställda och anläggningar på elva orter. Staffare är kända för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet, alltid med kunden och medarbetaren i fokus. Hos Staffare hittar du några av de största varumärkena som ex. Huddig och Hyundai. Här erbjuds en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du är med och påverkar din egen arbetsdag. Företagskulturen präglas av långsiktighet och kundfokus, och tjänsten passar dig som vill ha mycket eget ansvar och möjlighet att arbeta lösningsorienterat.
Staffare har nu etablerats i Partille, flyttat in i lokalerna och söker därmed en Filialchef.
"På Staffare gör vi skillnad. Skillnaden gör vi tillsammans med våra kunder". Se mer här.
Om rollen
I rollen som Filialchef kommer du att vara ledande i att bygga upp, utveckla och stärka serviceverksamheten i och runt Göteborg. Du kommer att ansvara för filialens personal-, arbetsmiljö-, budget-, fastighets- och resultatansvar.
I nära samarbete med ditt team leder och samordnar du serviceavdelningens dagliga arbete för att säkerställa effektivitet, produktivitet och högkvalitativ nymaskinsutrustning och reparationer.
Du kommer att ingå i ett nätverk med för närvarande sju andra filialchefer i Sverige som rapporterar direkt till eftermarknadschefen.
Vidare är du ansvarig för att tillsammans med säljarna bygga upp goda kundflöden samt kommer att bli kundens första kontakt i frågor som rör service, problemlösning, garantiåtaganden, returer och reklamationer. Du stöttar serviceteknikerna och genom ditt engagemang bidrar du till att skapa en strukturerad och välfungerande eftermarknadsavdelning. Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av personalledning där du även haft ansvar för planering, budget, arbetsmiljö, och resultat. Vi ser gärna att du har inblick i branschen och har du dessutom arbetat med arbetsledning inom verkstadsområden som involverar entreprenadmaskiner eller andra tunga fordon är det väldigt meriterande.
Som person är du trygg och samarbetsorienterad med ett naturligt ledarskap. Du är van att arbeta självständigt och har ett driv att förbättra både struktur och samarbete. Din kommunikativa förmåga gör att du kan leda, motivera och skapa tydlighet i gruppen, vilket bidrar till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat. Du är organiserad och trivs i en roll där du får kombinera ett övergripande ansvar kring långsiktiga strategiska frågor parallellt med att driva den dagliga planeringen och driften.
Krav för tjänsten
Erfarenhet av personalansvar inklusive planering, budget, arbetsmiljö och resultat.
Teknisk erfarenhet eller kunskap inom tunga fordon, entreprenadmaskiner eller liknande.
God datorvana.
Flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet inom verkstadsområden som involverar entreprenadmaskiner eller andra tunga fordon.
Övrigt
Startdatum: Enligt överenskommelse.
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos Staffare.
Omfattning: Heltid.
Ort: Göteborg, Partille.
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven blir kontaktad av oss via epost eller telefon. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. De som går vidare till intervju kommer att få en länk till ett personlighetstest. Läs mer om varför vi använder tester i våra rekryteringar här. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lina Södergren via 076-020 25 14 och lina@stegra.nu
.
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra, här kan du läsa om hur rekryteringsprocessen hos Stegra går till. Ersättning
