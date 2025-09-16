Staffare expanderar och söker därför en Verkmästare till Ängelholm!
2025-09-16
Staffare AB är i en expansiv fas och utökar sin verksamhet. Vill du vara med på deras spännande resa i ett företag med över 40 års erfarenhet? Staffare AB, en pålitlig partner inom maskinbranschen, söker nu en driven ny kollega till sin växande filial i Ängelholm!
Om Staffare
Staffare AB grundades 1982 och har utvecklats från ett litet försäljningskontor till en stor aktör med cirka 120 anställda och anläggningar på elva orter. Staffare är kända för att erbjuda produkter och tjänster av högsta kvalitet, alltid med kunden och medarbetaren i fokus. Hos Staffare hittar du några av de största varumärkena inom sina segment: Huddig, Hyundai, Weidemann, Manitou, Massey Ferguson m.fl.
Vi erbjuder en dynamisk och utvecklande arbetsmiljö där du är med och påverkar din egen arbetsdag. Företagskulturen präglas av långsiktighet och kundfokus, och tjänsten passar dig som vill ha mycket eget ansvar och möjlighet att arbeta med problemlösning.
På Staffare gör vi skillnad. Skillnaden gör vi tillsammans med våra kunder, se mer här.
Om rollen
I rollen som Verkmästare med kombinerat reservdelsansvar hos Staffare arbetar du med att leda, planera och fördela arbetet för serviceteknikerna. Du är den som håller ihop den dagliga driften och ansvarar för eftermarknadsverksamheten i nära samarbete med filialchefen med fokus på service, underhåll, reparationer och reservdelsbeställningar av maskiner och redskap.
Du är kundens första kontakt och du behåller goda kundrelationer när du planerar frågor som rör service, problemlösning, garantiåtaganden, returer och reklamationer. Du stöttar serviceteknikerna med ditt tekniska kunnande och genom ditt engagemang bidrar du till att skapa en strukturerad och välfungerande eftermarknadsavdelning. Vidare arbetar du nära filialchefen och deltar i veckoavstämningar med att strukturera, planera och vidareutveckla verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-16Profil
Vi söker dig som är en tekniskt kunnig, trygg, strukturerad och lösningsorienterad person med ett naturligt ledarskap. Du är van att arbeta självständigt och har ett driv att förbättra både struktur och samarbete. Du är trygg - en pålitlig kollega som andra gärna vänder sig till för stöd och vägledning. Med ett strukturerat arbetssätt och god beslutsförmåga håller du ihop både processer och teamet på ett effektivt sätt.
Din kommunikativa förmåga gör att du kan leda, motivera och skapa tydlighet i gruppen, vilket bidrar till ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat. Du har ett naturligt servicetänk och trivs i en roll där du får kombinera teknik med kundkontakt och samarbete.
Krav för tjänsten
God teknisk kompetens inom el och hydraulik
Tidigare erfarenhet från tunga maskiner
Erfarenhet av ledarskap
God datorvana
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i tal och skriftÖvrig information
Startdatum: Enligt överenskommelse
Uppdragsform: Tillsvidareanställning där du blir anställd direkt hos Staffare
Omfattning: Heltid
Ort: Ängelholm
Du söker tjänsten genom att besvara några frågor och bifoga ditt CV eller länka din Linkedin-profil. De kandidater som uppfyller grundkraven blir kontaktad av oss via epost eller telefon. De som går vidare därefter bjuder vi in till digital intervju. De som går vidare till intervju kommer att få en länk till ett personlighetstest. Vi arbetar kompetensbaserat genom hela rekryteringsprocessen.
Om du har frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Holmquist via 076-029 90 39 och johanna@stegra.nu
Stegra hanterar hela rekryteringsprocessen och alla frågor om tjänsten besvaras av Stegra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
