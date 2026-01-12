Städtjänst Qlnr Söker Lokalvårdare (timanställning)
Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-01-12
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qlnr I Örebro AB i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vi söker timanställda lokalvårdare - med möjlighet till fast anställning!
Just nu söker vi engagerade lokalvårdare för timanställning med start omgående. Arbetstiden ligger i nuläget på cirka 10 timmar per vecka, schemalagt, men fler timmar tillkommer löpande genom uppdrag som fönsterputs, flyttstäd, byggstäd och andra kundförfrågningar. Därför är det viktigt att du kan vara tillgänglig varje dag och vill utvecklas mot en större tjänst.
Vi arbetar i regel 06:00-14:30.
Det här erbjuder vi:
Timlön från 168,48 kr/timme vid 22års ålder - för att du ska känna dig värdefull redan från start
Start omgående - vi behöver dig nu!
Varierande arbetsuppgifter som hemstäd, trappstäd, företagsstäd samt specialuppdrag
Utbildning, arbetskläder och företagsbil under arbetsdagen
Ett härligt och stöttande team med nära kontakt med driftchef och kollegor
Goda möjligheter att växa och gå vidare till större anställningsgrad
Vi söker dig som:
Har positiv energi, är noggrann och tar ansvar
Har B-körkort (krav)
Kan prata svenska
Gärna har erfarenhet av städ eller service - men din inställning är viktigast!
Varför QLNR?
Hos oss är det människorna som gör skillnaden. Vi tror på att en trygg och trivsam arbetsmiljö skapar både glada medarbetare och nöjda kunder. Därför satsar vi på dig, din utveckling och din framtid.
Redo att börja?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av QLNR-familjen - vi ser fram emot att träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6838307-1784528". Arbetsgivare Qlnr I Örebro AB
721 38 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
