Städtjänst Qlnr Söker Lokalvårdare (timanställning)
Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2025-10-21
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Qlnr I Örebro AB i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Vill du ha ett extrajobb där du får bra timlön, flexibla arbetstider och chansen att utvecklas i en arbetsmiljö där du är i fokus? Då kan vi vara helt rätt för dig!
Vi söker nu lokalvårdare för timanställning med start omgående. Timlönen är från 168,48 kr/timme - för att vi tycker att du ska känna dig värdefull redan från början.
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får ett team som stöttar dig, möjligheten att växa och en arbetsdag som aldrig blir tråkig.
Det här får du hos oss:
Timanställning med trygg lön: från 168,48 kr/timme
Start omgående - vi behöver dig nu!
Varierande arbetsuppgifter (hemstädning, trappstädning, företagsstädning)
Utbildning, arbetskläder och alltid företagsbil under din arbetsdag
Ett härligt team med nära kontakt med driftchef och kollegor
Goda möjligheter att gå vidare till större anställningsgrad
Vi söker dig som:
Har positiv energi, är noggrann och tar ansvar
Vill jobba extra eller på timmar och uppskattar flexibilitet
Har B-körkort (krav) och pratar svenska
Gärna har erfarenhet från städ eller service - men din inställning är viktigast!
Varför QLNR? Hos oss är det människorna som gör skillnaden. Vi tror på att en bra arbetsmiljö skapar både glada medarbetare och nöjda kunder. Därför satsar vi på dig, din utveckling och din framtid.
Redo att börja? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av QLNR-familjen - vi längtar efter att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qlnr I Örebro AB
(org.nr 559389-8975), http://www.qlnr.se Arbetsplats
Qlnr Kontakt
Matilda Eliasson matilda.eliasson@qlnr.se Jobbnummer
9566831