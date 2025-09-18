Städtjänst Qlnr Söker Lokalvårdare (timanställning)
Qlnr I Örebro AB / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
Vi söker dig som vill hoppa in och hjälpa till när det behövs! Är du en flexibel, pålitlig och engagerad person som gillar att göra skillnad? Hos oss står människan i centrum - vi tror att nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Vi är ett värderingsstyrt företag som satsar på kvalitet, utveckling och arbetsglädje - varje dag.
Vad vi erbjuder dig:
Timanställning med möjlighet att hoppa in vid sjukdom, ledighet och vid extra behov
Variation i arbetet: trappstädning, hemstädning och företagsstädning
Tjänstebil för att ta dig mellan uppdragen
Utbildning, kompetensutveckling och arbetskläder - vi ger dig rätt verktyg för att lyckas
En nära kontakt med din driftchef och en plats i vårt engagerade team
Vi söker dig som:
Har positiv energi, är en lagspelare och tar ansvar
Är flexibel och trivs med varierande arbetstider
Har B-körkort (krav) och behärskar svenska i tal och skrift
Har erfarenhet av städ och/eller service - men din inställning är det viktigaste
Varför jobba hos oss? Som timanställd hos oss får du ett flexibelt arbete där ingen dag är den andra lik. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar när det behövs som mest. Här får du möjlighet att utvecklas, möta nya människor och arbeta på olika platser - alltid med stöd från oss.
Känner du att detta är rätt för dig? Skicka in din ansökan - vi vill gärna höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Qlnr I Örebro AB
(org.nr 559389-8975), http://www.qlnr.se Arbetsplats
Qlnr Kontakt
Matilda Eliasson matilda.eliasson@qlnr.se Jobbnummer
9514845