Stadsjurist med entreprenadrättslig inriktning till Malmö stad
2026-05-04
Ref: 20260989
Från broar och parker till cykelstråk och kollektivtrafik bidrar du till hållbar stadsutveckling som gör skillnad varje dag. Vill du använda din specialistkompetens inom relevanta rättsområden och ge kvalificerad juridisk rådgivning? Hos oss har du en central roll där du stöttar verksamheten i juridiska frågor i nära samarbete med engagerade kollegor.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Som stadsjurist på Affärsenheten arbetar du främst med avtals-, entreprenad- och upphandlingsrättsliga frågor. Som juridisk specialist ger du rådgivning, tar fram kontraktsvillkor och hanterar tvister med fokus på anläggningsentreprenader.
Din roll omfattar även interna utbildningar, bevakning av ny lagstiftning och praxis samt att svara på remisser inom relevanta områden. I uppdraget ingår också att ta fram mallar och stötta verksamheten i utvecklingen av interna processer.
Du har löpande kontakt med domstolar, myndigheter och andra aktörer inom både privat och offentlig sektor.
Här arbetar du i en utvecklande och stimulerande miljö tillsammans med kollegor med bred kompetens och erfarenhet inom samhällsbyggnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk juristexamen samt minst fem års relevant arbetslivserfarenhet med inriktning på entreprenadrätt. Har du erfarenhet av rättsområdet avseende offentlig upphandling är det meriterande.
Du har god kännedom om standardavtalen för bygg- och anläggningsbranschen och håller dig uppdaterad inom relevant rättspraxis. I övrigt har du mycket god kännedom om och erfarenhet av hela det köp- och avtalsrättsliga området.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en prestigelös och serviceinriktad lagspelare som vill arbeta verksamhetsnära. Ett genuint intresse av entreprenadjuridik är grundläggande, kopplat med en analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt som du nyttjar för att minska kommersiella och legala risker.
För rollen krävs mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska. Goda kunskaper i engelska är meriterande.
Om arbetsplatsen
Affärsenheten samordnar, stöttar och är rådgivande till chefer, projektledare och övriga medarbetare i upphandlings-, genomförande- och kontraktsfrågor. Enheten består av 24 upphandlare och ingenjörer samt tre utvecklingssamordnare och är en del av ekonomiavdelningen vid fastighets- och gatukontoret. Hos oss får du en spännande och dynamisk arbetsplats med trygghet genom kollektivavtal, samt förmåner som friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid, möjlighet till semesterväxling m.m.
På uppdrag av tekniska nämnden äger, utvecklar och förvaltar fastighets- och gatukontoret stadens mark. Genom en effektiv och modern organisation möjliggör vi ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här http://www.malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Malmö Stad Kontakt
HR-konsult
HR-konsult
Zead Abdul-Karim zead.abdul-karim@malmo.se 0721-652705
