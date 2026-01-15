Stadsbyggnadskontoret söker tillsynshandläggare
2026-01-15
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret har ca 340 anställda och vi sitter centralt på Kungsholmen med ca tio minuters gångavstånd till Stockholms central. Förvaltningens verksamhet genomsyras av värdeorden professionell, lösningsorienterad, helhetssyn och arbetsglädje.
Välkommen till oss
På bygglovsavdelningen blir du en del av en verksamhet med ca 100 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att forma och utveckla den byggda miljön.
Avdelningen består av 7 enheter som är organiserade i tre bygglovsenheter samt specialiserade enheter för inspektion, tillsyn, bostadsanpassning och bygglovsstab - vilket skapar en bred kompetens och goda möjligheter till samarbete och lärande. Avdelningen ansvarar för hela processen kring bygglov och anmälanärenden samt för tillsyn av olovligt byggande. Här ingår även viktiga delar såsom kontroll av ventilation och hissar samt utredning och beslut om bostadsanpassningsbidrag för personer med varaktiga funktionsnedsättningar - ett arbete som gör verklig skillnad i människors vardag.
Tillsynsenheten består av en chef och sju medarbetare som innehar roller som jurist och tillsynshandläggare. Enheten arbetar med PBL-tillsyn som olovligt byggande och olovlig användning, ovårdade tomter och andra åtgärder som strider mot lagen. Enheten ansvarar även för tillsyn över obligatorisk ventilationskontroll (OVK), hissar, enkelt avhjälpta hinder och IMDB samt fungerar som ett juridiskt stöd för hela avdelningen.
Vi arbetar nära tillsammans och lär av varandra varje dag. Genom att dela erfarenheter och perspektiv utvecklar vi gemensamt våra arbetssätt och förhållningssätt. Tillsammans fattar vi genomtänkta beslut och gör kloka avväganden som bidrar till ett effektivt och rättssäkert arbete. Vi tar också ansvar för att kontinuerligt följa och utveckla våra rutiner, bedömningar och arbetssätt för att förbättra verksamheten över tid.
En hälsning från Maria Mohammadi, enhetschef Tillsyn:
" Jag är stolt över att tillsammans med mina kollegor leda en tillsynsverksamhet i Stockholms stad där samverkan, effektivitet och professionalism genomsyrar vårt arbete. Du blir en del av en enhet som arbetar för en trygg och välfungerande stad genom rättssäker tillsyn, dialog och ett tydligt fokus på att motverka välfärdsbrottslighet genom samordnad tillsyn. Hos oss gör din kompetens verklig samhällsnytta."
Vi erbjuder
Vill du vara med och skapa förutsättningar för att få Stockholm att växa och utvecklas till en huvudstad rustad för morgondagens utmaningar och möjligheter - välkommen till oss på Stadsbyggnadskontoret! Du blir en del av ett välkomnande team med trevliga kollegor och en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas i din roll.
Vi erbjuder:
utvecklande och självständiga arbetsuppgifter
kompetenta och kreativa kollegor
flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete 2 dagar i veckan
friskvårdsersättning, friskvårdstimme och friskvårdsaktiviteter.
Läs mer om våra förmåner via länken: Förmåner
Din roll
I rollen som tillsynshandläggare kommer du ingå i vårt tillsynsteam. Arbetet som tillsynshandläggare innebär att du kommer att utreda tillsynsanmälningar, göra tillsynsbesök som ska dokumenteras och med stöd av lagen komma fram till korrekta åtgärder. Du kommer att handlägga en stor variation av ärenden såsom olovliga boenden, olovligt uppförda byggnader, ovårdade tomter och ovårdade byggnader samt hantera enkelt avhjälpta hinder. Du tar fram yttranden, fattar beslut och formulerar tjänsteskrivelser med beslutsförslag till stadsbyggnadsnämnden. I tjänsten ingår många kontakter, både internt i staden och externt med bl.a. anmälaren, fastighetsägaren, motpartens jurister eller andra berörda. Som medarbetare är du även med och utvecklar bedömningsgrunder samt rutiner för enhetens arbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant högskoleutbildning inom samhällsbyggnad, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
aktuell erfarenhet av arbete med tillsynshandläggning inom plan- och bygglagen, miljöbalken, Lag om skydd mot lyckor (LSO) eller liknande
aktuell erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal och skrift
körkort och vana att köra bil.
Det är meriterande om du har:
goda kunskaper i förvaltningsrätt och kommunalrätt
utbildning i byggteknik inom samhällsbyggnad.
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor i denna rekrytering. För att lyckas i rollen behöver du ha hög personlig mognad och integritet samt trivas med att arbeta både självständigt och i team. Du har en god helhetssyn och förmåga att göra välgrundade avvägningar mellan kvalitet och effektivitet.
Du har mycket god administrativ förmåga och arbetar strukturerat, planerat och effektivt med god prioriteringsförmåga. I myndighetsrollen är du beslutsam och har god förmåga att göra rättssäkra bedömningar. Det innebär att du kan fatta egna beslut även vid begränsad information eller under tidspress, samtidigt som du tar ansvar för att vid behov söka stöd och samverka med kollegor.
Du har förståelse för att vårt uppdrag är till för medborgare, företag och andra aktörer och bemöter dem på ett professionellt, serviceinriktat och respektfullt sätt. Du motiveras av att arbeta målinriktat med många parallella, komplexa och utmanande ärenden.
Din kommunikation är tydlig och välformulerad i både tal och skrift, och du har förmåga att anpassa ditt budskap efter mottagare och situation. Rollen kräver även mycket god samarbetsförmåga; du är lyhörd, flexibel och bygger förtroendefulla relationer.
Välkommen med din ansökan!
