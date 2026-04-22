Stadsbiblioteket i Malmö söker en bibliotekarie
2026-04-22
Vill du vara med och utveckla sektion vuxnas digitala delaktighet och medie- och informationskunnighet? Sektion vuxna består av 16 medarbetare samt en sektionschef. Sektionens uppdrag är att skapa relevant och aktuell verksamhet för och med den vuxna målgruppen Malmöbor. Medarbetare på sektionen samverkar med kollegor inom organisationen och med externa samarbetspartners som en viktig och naturlig del av verksamheten.
Nu söker sektion vuxna en kollega som kommer ha digitalt fokus samt utveckla stadsbibliotekets serie- och fantastikbestånd tillsammans med kollegor. Som bibliotekarie ingår du i den dagliga biblioteksdriften tillsammans med övriga kollegor.
Som bibliotekarie på sektion vuxna kommer du att:
Driva och utveckla sektionens digitala delaktighet och medie- och informationskunnighet
Tillsammans med kollegor ansvara för serie- och fantastikbeståndet och utveckla verksamhet kopplat till det
Bemanna stadsbibliotekets olika informationsdiskar enligt schema, kvälls- och helgtjänstgöring ingår
Planera och utföra verksamhet kopplad till sektion vuxna
Utföra dagliga rutiner som ingår i mediehantering, service och litteraturförmedlingKvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen om 180 hp till bibliotekarie, eller kandidatexamen med 90 hp biblioteks- och informationsvetenskap. Minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet från bibliotek samt pedagogisk erfarenhet av MIK.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är pedagogisk och lyhörd för olika behov. Trygg och vänlig i bemötandet. Har lätt att skapa och upprätthålla goda relationer och samarbeten. Ansvarsfull och flexibel.
Har goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet från olika typer av bibliotek
Utbildning inom pedagogik, litteratur, fantastik eller källkritik
Kunskaper i arabiska eller andra stora språk i Malmö
Om arbetsplatsen
Stadsbiblioteket ligger centralt beläget i Malmö city, granne med S:t Petri skola och Kungsparken. Stadsbiblioteket är uppdelat i tre olika sektioner: barn, unga och vuxna. Tillsammans med kollegor från enheten ledningskansliet bemannar och arbetar man i huset. Stadsbiblioteket utgör en del av Biblioteken i Malmö som i övrigt består av 12 områdesbibliotek. Inne på stadsbiblioteket finns det romska resursbiblioteket som är en av Sveriges resursbibliotek kopplat till våra nationella minoriteter.
Kulturförvaltningen är en av Malmö stads 14 förvaltningar. Kulturförvaltningen består av 8 avdelningar som driver kulturverksamhet (bibliotek, kulturskola, Malmö konsthall, Malmö museum, Malmö konstmuseum, kulturarrangemang & mötesplatser, stadsarkiv, kultur & samhälle inklusive kulturstöd) samt 4 avdelningar som utgör staben (administration, HR, ekonomi, kommunikation). Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling med kulturen som drivkraft tillsammans med Malmöborna. Här bidrar mångfald, erfarenheter och kompetenser till att utveckla kulturstaden Malmö.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-09-01 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260987".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Malmö kommun
Facklig företrädare Vision
Genc Beqiri genc.beqiri@malmo.se
